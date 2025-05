Žena si všimla, že jej manžel vonia inak: Objavila vzácny dar! Dokáže vycítiť zákernú chorobu skôr než lekári

Joy Milneová (Zdroj: YouTube/BBC News)

Joy Milneová je považovaná za istý druh medicínskeho zázraku. Škótka bola so svojím manželom Lesom od svojich 16 rokov a za tie roky si dôkladne zvykla na jeho vôňu. No zrazu si začala všímať, že sa jeho pach mení. Veda už dávnejšie odhalila, prečo sa vôňa človeka s pribúdajúcim vekom mení, spôsobuje to látka 2-nonenal, ktorej množstvo v tele rastie s vekom. V prípade Lesa však zmena vône nesúvisela len so starnutím, ale aj so zdravím. Rovnako ako niektoré psy dokážu rozpoznať rakovinu či predvídať záchvaty svojich majiteľov, Joy má schopnosť cítiť Parkinsonovu chorobu na ľuďoch. Približne okolo Lesových 32. narodenín si Joy všimla, že sa jeho vôňa zmenila.

Spomínajúc na toto obdobie, povedala pre denník The Guardian: „V roku 1982, ešte pred Lesovými 32. narodeninami, som na ňom zacítila zatuchnutý, pižmový pach, partner vedel o tom, že mám citlivejší čuch. Myslela som si, že to môže byť pre nevyvetraný vzduch z operačných sál, v ktorých pracoval a povedala som mu, aby sa častejšie sprchoval. To viedlo k hádkam.“ O 12 rokov neskôr mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Dvojica neskôr prišla na spojitosť medzi Joyiným čuchom a Lesovou diagnózou, no až po čase zistili, že dokáže toto ochorenie odhaliť aj u iných ľudí. Les a Joy sa zúčastnili stretnutia podporného klubu pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, keď ju náhle zasiahol dobre známy pach.

Keď Joy naplno pochopila rozsah svojho jedinečného daru, rozhodla sa urobiť všetko pre to, aby pomohla vedcom nájsť spôsob, ako využiť jej čuch na včasnú diagnostiku Parkinsonovej choroby. „Les a ja sme si mali užívať dôchodok, no Parkinson nám ukradol náš vytúžený život,“ povedala Joy. Keď Les zomrel v júni 2015, prinútil Joy sľúbiť, že bude pokračovať. Joy preto trávila čas v laboratóriách, kde ovoniavala tričká a vzorky kožného mazu pacientov, prírodného oleja, ktorý pokožka produkuje a ktorého zloženie sa pri nástupe Parkinsonovej choroby mení. „Vedela som zistiť, či človek má toto ochorenie s 95-percentnou presnosťou. Bola som prekvapená,“ priznala Joy.

Posledné roky spolupracovala s odborníkmi z Univerzity v Manchestri na výskume, ktorý vyústil do jej uvedenia v odbornom článku publikovanom v prestížnom časopise ACS Central Science. Výskum, na ktorom sa podieľala, odhalil, že na pokožke pacientov s Parkinsonovou chorobou sa vyskytovali vyššie koncentrácie viacerých látok, predovšetkým kyseliny hippurovej, eikosánu a oktadekanalu, informoval portál BBC. Táto nezvyčajná schopnosť Joy Milneovej by mohla otvoriť dvere k revolúcii vo včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby a výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov naprieč celým svetom.