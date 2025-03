DESIVÁ simulácia odhaľuje stredovekú metódu mučenia: Z toľkej brutality vám naskočí husiu koža!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Metóda mučenia hlodavcami, známa aj ako „rat torture," vznikla v stredovekej Európe, období, ktoré je preslávené svojimi brutálnymi praktikami vykonávania trestov smrti. Potkany, ako nástroj mučenia, sa používali v rôznych kultúrach, no v Európe získali špecifickú a extrémne zvrátenú podobu. Metóda spočívala v umiestnení hladných potkanov na brucho obete, ktorá bola pripevnená k posteli a v uzavretí potkanov do klietky. Na klietku sa následne pokladali horúce uhlíky, ktoré spálili osobu a prinútili potkany reagovať na neznesiteľné teplo. Potkany postupne prekopali pokožku obete, hrabali sa do jej mäsa a hrýzli do vnútorných orgánov, čím uspokojili svoj hlad a zároveň unikli pred bolesťou z tepla.

Tento proces spôsoboval neznesiteľnú bolesť a nakoniec viedol k smrti. V iných variáciách metódy bol potkan priamo uložený do tela obete, nútený vyhrabať si cestu von, čím obete trpeli ešte dlhšie. Takto brutálna metóda mučenia spôsobovala obeti nielen fyzickú bolesť, ale aj psychologické utrpenie, čo z nej robilo jednu z najkrvavejších a najdlhšie trvajúcich metód vykonávania trestu smrti. Tento hrozný spôsob mučenia sa stal virálnym po zverejnení simulácie na sociálnej sieti TikTok, ktorú nahrala stránka Mind Myst. Krátke video, ktoré znázorňuje fungovanie tejto metódy, dosiahlo viac než 2,6 milióna pozretí.

Reakcie divákov na simuláciu boli silné a mnohí spomenuli podobnú scénu z filmu 2 Fast 2 Furious z roku 2003, kde sa táto metóda používa na získanie informácií. Diváci v komentároch vyjadrili svoju znechutenosť, pričom jeden z používateľov napísal: „Môj strach z potkanov by ma pravdepodobne zabil ešte pred tým, než by sa aplikovalo teplo,“ ďalší komentoval: „Aj mňa,“ s plačúcim emoji. Iný pridal: „Sme takí krutí, že je to šialené.“