Veriaci sú v šoku: Doteraz netušili, že TENTO deň sa do pôstu nezapočítava! Pozrite, kedy si môžete dopriať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kresťania na celom svete vstúpili do pôstneho obdobia, ktoré tento rok trvá od stredy 5. marca do štvrtka 17. apríla. Pôst predstavuje 40 dní odriekania a duchovnej reflexie s cieľom posilniť vzťah s Bohom a pripraviť sa na Veľkú noc. Avšak, jedna menej známa tradícia spôsobila na sociálnych sieťach nemalý rozruch. Používateľka s prezývkou The Nerdy Priest na TikToku upozornila: „Neviem, kto to potrebuje počuť, ale pripomínam vám, že nedele sa do pôstu nezapočítavajú. Tých 40 dní pôstu nezahŕňa nedele. Doprajte si.“ Toto zistenie prekvapilo mnohých používateľov, ktorí vyjadrili svoje zdesenie aj pobavenie. Jeden z nich napísal: „Cítim sa zradený! Vyrastal som ako baptista a nikto mi o tom nikdy nič nepovedal!“ Iný používateľ dodal: „Ako zotavujúci sa katolík… ČOŽE?!“

O tom, že nedele sú výnimkou z pôstneho odriekania, píše podľa denníka Mirror aj otec Kenneth Doyle: „Cirkev vždy vnímala nedeľu ako deň oslavy na pamiatku zmŕtvychvstania – takú malú Veľkú noc – a nikdy nevyžadovala pôst v nedeľu.“ Podobne sa vyjadruje aj portál Catholic Online, podľa ktorého síce niektorí katolíci pokračujú v pôstnych predsavzatiach aj počas nedieľ, nejde však o povinnosť. Prerušenie pôstu je v súlade s tradíciou a umožňuje veriacim užiť si nedeľu bez výčitiek. „Počas pôstu sa mnohí rozhodnú vzdať sa pôžitkov, ako sú čokoláda, sladkosti, alkohol alebo sociálne siete, či už ako formu duchovnej reflexie, alebo ako skúšku sebadisciplíny,“ vysvetľuje Richard Price, odborník na cukrovinky z Britsuperstore.

Hoci od Popolcovej stredy až po Veľkú noc uplynie celkovo 47 dní, cirkev do pôstu nezapočítava nedele. Tento menej známy fakt môže značne uľahčiť dodržiavanie pôstnych predsavzatí, a to nielen pre veriacich. Pôst je skvelou príležitosťou na zbavenie sa nezdravých návykov – či už ide o sladkosti, alkohol alebo prílišné používanie sociálnych sietí. A s vedomím, že nedele sa do pôstu nerátajú, sa táto duchovná výzva stáva oveľa zvládnuteľnejšou.