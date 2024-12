Gumená kačica na oltári a kvákajúci kazateľ: VIDEO Táto bizarná cirkev sa stala svetovou senzáciou!

(Zdroj: YouTube/abscbnnews)

MADRID – Predstavte si, že navštívite kostol, ktorých sa rozlieha zvuk gumených kačíc a dokonca aj kazateľ vydáva zvuky podobné kačke. Napriek tomu, že to môže znieť bizarne, takáto cirkev skutočne existuje. Vďaka kombinácii humoru a hlbokému posolstvu sa stala hotovou senzáciou.

Madridská cirkev „Gumber Duck Church“ v štvrti Lavapiés sa stala virálnou senzáciou a priťahuje miestnych obyvateľov aj turistov na svoje svojrázne omše, ktoré organizuje komik Leo Bassi. Cirkev, oficiálne nazývaná „Paticano“, spája humor, aktuálne udalosti a symboliku gumených kačíc. Názov v sebe spája slovo „pata“, čo v preklade zo španielčiny znamená kačka, a Vatikán, po španielsky „Vaticano“.

Bassi cirkev založil v roku 2012 a v priebehu rokov rýchlo nabrala na popularite. „Chcel som si uctiť gumené kačice, tak som premýšľal, že to urobím v nejakej malej kaplnke a začnem robiť omše. Na začiatku som nevedel, akým smerom sa to bude uberať, no o 12 rokov neskôr cirkev stále rastie s hlbokým posolstvom o vážení si maličkostí,“ uviedol Bassi pre agentúru Reuters.

Každú nedeľu sa konajú tri omše a vďaka virálnym príspevkom na sociálnych sieťach je kostol plný davov ľudí. Počas omše účastníci spievajú v tóne kvákavých zvukov a oslavujú maličkosti v živote. Konajú sa tu dokonca aj svadby, pri ktorých si páry vymieňajú prstene s gumenými kačicami.