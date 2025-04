Muž schudol päť kilogramov, motivovala ho k tomu BIZARNÁ fantázia o kolegyni: Reakcie ľudí ho nešetrili!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Anonymný muž zdieľal na sociálnych sieťach priznanie o tom, ako si v hlave vytvoril imaginárny vzťah s mladšou kolegyňou. Hoci tvrdí, že by svoju ženu nikdy nepodviedol, práve táto fantázia ho motivovala k chudnutiu. Jeho príbeh však na internete vyvolal ostré reakcie.

Používateľ sociálnej siete X anonymne zverejnil svoje priznanie na účte Fesshole, kde uviedol, že predstava vzťahu s mladšou kolegyňou ho motivovala zhodiť prebytočné kilá. Hoci priznal, že je pravdepodobne len jeho výplodom fantázie, tento imaginárny vzťah mu pomohol schudnúť päť kilogramov. „Myslím, že dievča v kancelárii ma má rado,“ začal svoj príspevok. „Je odo mňa o 20 rokov mladšia. Je zrejmé, že si to asi len namýšľam a nemám v úmysle podvádzať svoju ženu.“ Napriek tomu dodal, že bludná predstava o potenciálnom romániku ho prinútila zmeniť životný štýl.

Priznanie sa stretlo s rozporuplnými reakciami. Niektorí ho otvorene kritizovali. „Ach, príbeh starý ako čas... už podvádzate svoju ženu, len sa to snažíte racionalizovať,“ reagoval jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ak ste schudli kvôli nej a nie kvôli svojej žene, nie je to len vo vašej hlave.“ Mnoho žien v komentároch poukázalo na to, ako si niektorí muži nesprávne vysvetľujú obyčajnú zdvorilosť. „Byť milá a priateľská k starším kolegom znamená, že si myslia, že flirtujem. Pravdepodobne ste na omyle,“ napísala jedna z diskutujúcich. Ďalšia ironicky poznamenala: „Gratulujem k úbytku hmotnosti, ale držte sa fantázie. Nie je skutočná.“

Niektorí muži však autora príspevku podporili a jeden z nich napísal: „Vtipné je, že vám to pomohlo schudnúť. Možno by sme si všetci mali nájsť nejakú imaginárnu motiváciu.“ Napriek tomu väčšina komentárov zdôrazňovala, že tento druh sebaklamu môže byť nebezpečný a že by sa mal radšej sústrediť na svoju reálnu rodinu.