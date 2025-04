Turistka sa uprostred noci zobudila na desivý rachot: To, čo zbadala, ju úplne dostalo! VIDEO Veď mohla umrieť

(Zdroj: TikTok/almalagerstedt)

Na Almu Lagerstedtovú, ktorá bola ubytovaná na Bali v hoteli pri pláži Pandawa, spadol o tretej ráno strop. Dvadsaťtriročnú ženu táto situácia poriadne šokovala a celé šialenstvo zdokumentovala vo videu, ktoré neskôr publikovala na TikToku. „Viete, aké to je, keď spíte v posteli a spadne na vás strecha?“ spýtala sa divákov. Alma stála v malej miestnosti prikrytá uterákom a obklopená troskami. Vo videu následne otočila kameru na miesto, kde bol kedysi strop.

Zároveň sa zamerala na zvyšok konštrukcie, ktorý kedysi podopieral prístrešok. „Po tom, čo sa to stalo, som odišla ku kamarátke a neskôr som si presunula veci do inej izby,“ povedala. „Už som tam naozaj nechcela zostať, takže nakoniec som dostala všetky peniaze späť a presťahovala som sa na iné miesto.“ Šokujúca skúsenosť by ju zrejme dostala aj do súťaže o „najnešťastnejšiu cestovateľku na svete“. Tento titul, ktorý udeľuje poisťovňa, udeľuje peňažnú odmenu vo výške 10 000 dolárov (95 556 eur) ľuďom so zlou cestovateľskou skúsenosťou.

Smutné zážitky z minulého roka, ktoré si môžete prečítať na internete, zahŕňajú rôzne situácie od zemetrasení a pomýlených príchodoch na letiská, až po stretnutia s jaštericami, ktoré kradnú hranolky. Cenu však napokon získala žena, ktorú z jej Airbnb bez okolkov vyniesli vo vreci na mŕtvoly, informoval denník New York Post.