Hostia si rezervovali ubytovanie, čakal ich poriadny šok: Z tajnej miestnosti sa vynoril majiteľ BEZ NOHAVÍC!

(Zdroj: TikTok/mysteryhappened)

„Vy ste ľudia, ktorým som požičal dom, však?“ povedal hosťovi muž, ktorý sa predstavil ako Richard. „Boli ste tu celý deň?“ reagoval hosť, ktorý sa Richarda zároveň spýtal, prečo drží svoje nohavice v rukách. Ten odpovedal, že by sa rád osprchoval. „Ak vám to nie je nepríjemné, rád by som použil kúpeľňu,“ povedal majiteľ nehnuteľnosti. Hosť neváhal a pripomenul Richardovi, že nemôže chodiť po pozemku, ak ho prenajal niekomu inému. Richard sa pripomenutiu zasmial a úplne zmenil tému. „Nejaké problémy? Ste spokojný s domom?“ spýtal sa, načo hosť odpovedal: „Som spokojný s domom, ale čo tu robíte? Kde je moje súkromie?“ Richard obhajoval svoj názor tým, že hosť si technicky neprenajal skrytú miestnosť za knižnicou. „Ak si dobre pamätáte, povedal som, že je to trojizbový dom, dve recepcie, kuchyňa a kúpeľňa,“ vysvetlil.

Bol však aspoň natoľko ohľaduplný, že hosťom sľúbil diskrétnosť a súkromie. „Zamykám sa tu. Nebudem sa vám pliesť pod nohy,“ upokojoval hostí s nohavicami stále v rukách. Richard prezradil, že po polnoci Richard opäť opustil svoj úkryt, aby odložil špinavé taniere a použil toaletu. Dokonca si vypral bielizeň bez toho, aby o tom hostia vedeli. Hosťa to pochopiteľne znepokojilo, preto sa Richarda spýtal, koľko ľudí sa nachádza v tajnom úkryte. „Som tu len ja. Je ale možné, že budem mať z času na čas nejakých návštevníkov a nepovedal som im, že som prenajal dom cez Airbnb. Nevadí vám ich pustiť dnu a len mi zaklopať na dvere?“ spýtal sa Richard. Napokon poznamenal, že hosťova žena chrápe.

Video získalo tisíce komentárov od ľudí, ktorí špekulovali, prečo hostiteľ žil za stenou. „Pravdepodobne je na dôchodku a jediný spôsob, ako zaplatiť hypotéku, je prenajať dom, ale nemá kam ísť,“ navrhol jeden používateľ sociálnej siete. „Chudák starý muž. Vyzerá tak milo,“ napísal ďalší. Iní však takí tolerantní neboli. „Na 100 percent by som sa sťažoval a nahlásil to,“ uviedol komentujúci. Podľa webovej stránky Airbnb môžu hostitelia počas pobytu znovu vstúpiť na svoj pozemok alebo vstúpiť do vyhradenej izby hosťa v rámci spoločného pobytu iba vtedy, keď hosť dá súhlas hostiteľa alebo v prípade núdze. Činnosti porušujúce súkromie, ako je špionáž, sa považujú za narušenie a spoločnosť ich nepovoľuje.