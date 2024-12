Pitevná technička prezradila, čo sa deje s ľudskými orgánmi po smrti: Ukladáme ich do... To vážne?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Téma smrti môže pôsobiť pochmúrne, no aj tak láka pozornosť mnohých. Kým otázky o tom, čo nastáva po smrti, často vedú k úvahám o posmrtnom živote či duchovných konceptoch, len málokto premýšľa nad tým, čo sa deje s ľudským telom po jeho príchode do márnice. Tentokrát nejde o metafyziku ani spiritualitu, ale o proces, ktorý telo podstupuje po smrti – konkrétne o postupy, ktoré sú bežnou súčasťou práce v márnici. Pitevná technička Hayleigh, na TikToku známa pod menom @themortuarytech, pravidelne zdieľa detaily zo svojej práce, ktoré fascinujú tisíce sledovateľov. Svojím prístupom búra tabu spojené so smrťou a ponúka pohľad na každodennú realitu v márnici. Hayleigh, známa aj z podcastu Four Nine, nedávno vyvolala rozruch, keď vysvetlila, čo robia technici s orgánmi zosnulých.

Mnohí ľudia sa domnievajú, že orgány sú po pitve vrátené na svoje pôvodné miesto, no realita je iná. „Nie sú,“ uviedla Hayleigh, čím vyvolala ďalšie otázky o procese. Orgány sú v skutočnosti uložené do klinických vreciek, ktoré sú následne vložené späť do trupu a hrudnej dutiny. „Mozog sa tiež nevracia naspäť do hlavy,“ dodala. Keď sa moderátori pýtali, či nebude hlava trochu sploštená, Hayleigh vysvetlila, že lebku po pitve opäť zašijú, ale mozog už v nej nebude. „Pretože keď začnete rezať a vyberať orgány, už ich späť nevrátite. Ak by niečo začalo vytekať, najlepšie je všetko udržať pohromade,“ prezradila.

Jeden prekvapený poslucháč reagoval: „Takže keď prídete do pohrebného ústavu pred pohrebom a tí, ktorí tam ležia a vyzerajú, že spia, majú všetky svoje orgány v taške v bruchu a žiadny mozog v hlave?“ Ďalší uviedol: „Vedela som, že všetko je vložené do tašky a uložené späť, ale nikdy som nerozmýšľala nad tým, že je tam aj mozog. Nakoniec to dokazuje, že sme všetci len kopou kože a kostí.“ Tretí napísal: „Toto boli informácie, ktoré som nepotreboval a ani nechcel vedieť.“ Iný komentujúci dodal: „Keď som po prvýkrát videl pitvu na medicínskej škole, bola to jedna z najšokujúcejších skúseností.“