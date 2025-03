Šteňa si poriadne zavarilo: Prehltlo vyše 20 ponožiek a iné oblečenie! FOTO od veterinára hovorí za všetko

(Zdroj: Instagram/coronaanimaler)

Sedemmesačné šteniatko bernského salašníckeho psa menom Luna si zjavne pomýlilo ponožky s maškrtou. Po tom, čo prehltlo 24 ponožiek, celé detské onesie, vložku do topánok, gumičku a dokonca aj dve sponky do vlasov, sa jeho stav prudko zhoršil. Majitelia ho okamžite odviezli na pohotovosť do Corona Animal Emergency Center v Kalifornii, kde veterinári museli zasiahnuť, aby mu zachránili život. „Keď si jej rodina všimla, že zvracia a má pevné, natiahnuté brucho, ponáhľali ju k nám,“ uviedlo veterinárne centrum vo svojom príspevku na Instagrame.

Po dôkladnom vyšetrení sa ukázalo, že Luna trpí vážnou črevnou obštrukciou. Veterinári jej museli vyčistiť žalúdok a odstrániť z neho prehltnuté oblečenie. „Napriek všetkému sa Luna pretiahla a teraz opäť vrtí chvostom!“ dodali. Spolu s röntgenovými snímkami upchatých čriev zverejnilo centrum aj šokujúcu fotografiu odstránených ponožiek. Na ďalších záberoch je už Luna po operácii, síce s povestným „kužeľom hanby“, no spokojne ležiaca na pohovke. „Má vážnu posadnutosť ponožkami,“ napísali veterinári k príspevku.

Odborníci upozorňujú majiteľov domácich miláčikov, aby si všímali varovné signály, ako sú zvracanie, letargia alebo pevné brucho. V takom prípade by mali konať rýchlo a kontaktovať veterinára. „Je to jedno špeciálne šteniatko a sme poctení, že sme mohli byť súčasťou jej príbehu,“ uzavrelo veterinárne centrum.