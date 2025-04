Prečo máme chuť na sladké, aj keď sme plní? Vedci odhalili šokujúce tajomstvo nášho mozgu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Určite poznáte ten pocit – zjete veľkú porciu jedla, no aj tak máte neodolateľnú chuť na niečo sladké. Prečo sa to deje, teraz objasnil medzinárodný výskumný tím vedený Inštitútom Maxa Plancka pre metabolický výskum v Kolíne nad Rýnom. Podľa ich štúdie sú za túto túžbu zodpovedné tie isté nervové bunky, ktoré nám signalizujú pocit plnosti, píše portál Yahoo. Výskumníci pod vedením Henninga Fenselaua sledovali reakcie myší na cukor a zistili, že aj napriek úplnej sýtosti stále konzumovali sladkosti. Pri skenovaní mozgu vedci objavili špecifickú skupinu nervových buniek – takzvané POMC neuróny, ktoré sa aktivujú okamžite po prijatí potravy.

(Zdroj: Getty Images)

Tieto neuróny však nerobia len to, že vysielajú signál „som plný", ale zároveň spúšťajú uvoľňovanie beta-endorfínov – prirodzených opiátov tela, ktoré spôsobujú pocit odmeny. „Z evolučného hľadiska to dáva zmysel – cukor bol v prírode vždy vzácny, no poskytoval rýchlu energiu. Preto je náš mozog naprogramovaný tak, aby nás nútil konzumovať ho, keď je dostupný,“ vysvetľuje vedúci výskumu Fenselau. Skenovanie mozgu zároveň ukázalo, že rovnaký mechanizmus funguje aj u ľudí.

Opioidné receptory sa nachádzajú v blízkosti neurónov zodpovedných za pocit sýtosti, čo znamená, že aj my zažívame rovnakú „sladkú odmenu“ ako myši. Tento objav by mohol byť kľúčový pri vývoji nových terapií na liečbu obezity. Hoci už existujú lieky, ktoré blokujú opiátové receptory v mozgu, ich účinok na chudnutie nie je taký výrazný ako pri injekciách na potlačenie chuti do jedla. „Kombinácia rôznych terapií by mohla priniesť lepšie výsledky, ale na potvrdenie tohto predpokladu potrebujeme ďalší výskum,“ dodáva Fenselau.