Bývalé Victoria's Secret modelky odhalili pravdu o módnom priemysle: Na FOTO ma nespoznala ani vlastná mama!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jasmine (33) a Josephine (31) sa v podcaste Real Pod s moderátorkou Victoriou Garrickovou podelili o svoje skúsenosti zo sveta modelingu. Podľa nich nič z toho, čo vidíme na prehliadkovom móle, nie je úplne skutočné. Josephine, ktorá sa stala modelkou Victoria’s Secret v roku 2016, priznala: „Bolo to zvláštne obdobie, pretože sme si uvedomovali, že na nás pozerá obrovské množstvo ľudí. Modelky hovorili aj o tlaku sociálnych médií, ktoré práve v tom období zažívali boom. „Všetci nás poznali len cez tú očarujúcu stránku – hodiny strávené líčením, vlasovým stylingom, s osobnými trénermi. Ale teraz už môžeme ľuďom ukázať aj zákulisie,“ povedala Josephine. Priznala, že ju prekvapilo, ako boli ľudia posadnutí aj tými najmenšími detailmi: „Chceli vedieť, akú zubnú pastu používam. A ja som si vravela: 'Naozaj? To sa vám zdá zaujímavé?'“

Jasmine, ktorá bola modelkou od roku 2015, prezradila, že denne dostáva komentáre typu „Vždy vyzeráš dokonale“ alebo „Si taká upravená“. Na to však reaguje jasne: „Vôbec nie! Ak by ste ma videli ráno doma, v pyžame, s dieťaťom v náručí a bez make-upu, videli by ste môj skutočný život.“ Josephine s ňou súhlasila: „Nikto nechce byť nalíčený a dokonale upravený dvadsaťštyri hodín denne.“ Moderátorka Victoria upozornila, že mnohým ľuďom stále nedochádza, ako veľmi sú fotografie modeliek retušované. „Kedysi nebolo toľko filtrov a aplikácií na úpravu záberov, takže si ľudia mysleli, že tie telá na fotkách vyzerajú prirodzene,“ vysvetlila. Podľa nej to spôsobovalo, že bežné ženy mali nereálne očakávania od svojho vlastného vzhľadu.

Josephine sa podelila o osobnú skúsenosť, keď sa pozerala na bilbord s vlastnou fotkou a uvedomila si, že vyzerá úplne inak: „Mohla by som tam stáť 30 minút a nikto by ma nespoznal. Moja vlastná mama mi raz povedala: 'Si to ty? Ani som nevedela, že môžeš takto vyzerať.'“ Jasmine dodala, že aj keď fotili spodnú bielizeň, nikdy sa necítila úplne odhalená: „Mali sme na sebe dve vrstvy telového make-upu, lesk, trblietky a olej.“ Ich úprimné priznania poukazujú na to, aký vzdialený je svet módnych prehliadok od reality. Hoci sa zdajú byť modelky bezchybné, ich vzhľad je výsledkom profesionálnych tímov a digitálnych úprav a nie odrazom skutočného života.