Dievčina bývala s modelkou Victoria’s Secret: Totálne nechutné odhalenie! Neuveríte, čo kráska skrývala v kufri

Taylor Pareová porozprávala o svojich skúsenostiach zo života s nemenovanou modelkou počas jej začiatkov. "Keď som sa prvýkrát presťahovala do New Yorku, bývala som s modelkou Victoria’s Secret, ktorá mala tajomstvo a držala som ho v sebe desať rokov, ale poďme do toho," uviedla Pareová.

Príbeh sa začína exkluzívnym životným štýlom modelky, ktorá sa stretáva s celebritami, akými sú fotograf Steven Meisel či supermodelka Naomi Campbellová. Taylor podrobne opísala zvláštne správanie spolubývajúcej a jej záľubu v ponižovaní ostatných. Vraj si tiež vymýšľala príbehy o svojom živote. "Milovala osamelých ľudí. Bola tiež mladšia ako všetci ostatní. Tak som si myslela, že to možno bola len neistota," prezradila s tým, že spolubývajúcu prichytila pri klamstvách týkajúcich sa jej detstva, skúseností a postavenia. "Potom som si od nej už držala odstup. Ale začala som si všímať, že v byte miznú veci ako tričká, veci na starostlivosť o pleť, mejkap a tabletky na predpis."

Pareová sa so svojimi podozreniami zdôverila priateľom a zistila, že aj oni zažili podobné incidenty. Odhalenie vyvrcholilo počas týždňa módy v New Yorku, keď si trochu vypila, nabrala odvahu a konfrontovala modelku v súvislosti s ukradnutou košeľou. To ju priviedlo k ďalšiemu vyšetrovaniu. Zatiaľ čo spolubývajúca bola na párty, Taylor našla kufor plný ukradnutých vecí. "S hrôzou som zistila, že ukradla veci každej jednej osobe v byte. Divné veci ako perá, poháre, tony liekov na predpis, ktoré by nedokázala použiť."

To však zďaleka nebolo to najhoršie. Modelka si tiež schovávala nechutné veci vrátane použitých tampónov a vreckoviek s výkalmi. „"Toto je najnechutnejšia časť. Nechala si všetky svoje odpadky, špinavé použité tampóny, vreckovky, ktorými si utierala nos, zadok... videli ste na nich exkrementy. Mala to všetko vo svojom kufri, ktorý bol v našom byte," priblížila znechutená dievčina. Odhalenie ju podnietilo k tomu, aby s pomocou kamarátov vysťahovala modelku z bytu.