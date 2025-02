Ľudí rozčúlil LIST s požiadavkami na letušky z 50. rokov minulého storočia: Pripomína to profil na zoznamke!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na internete sa objavil dokument, v ktorom sú uvedené požiadavky na letušky v roku 1954. V porovnaní so súčasnosťou nemusel vtedajší palubný personál absolvovať zložité školenie, ale bol skôr symbolom luxusu a vznešenosti s imidžom mladých, atraktívnych žien v uniforme, ktoré obsluhovali cestujúcich. V jednej z požiadaviek sa uvádzalo, že letušky (vtedy stevardky) musia byť slobodné a výslovne sa uvádzalo, že nemôžu byť zadané. Zároveň museli mať od 22 do 28 rokov, od 157 do 165 centimetrov a od 45 do 54 kilogramov. Nesmeli nosiť okuliare, museli mať zdravé zuby, dobrú postavu, štíhle nohy a prirodzenú farbu vlasov.

V zozname sa tiež uvádzalo, že letušky musia mať správne držanie tela, pekné ruky a čistú pleť. Aby boli kvalifikované pre výkon tohto povolania, museli byť aj ústretové a ochotné vyhovieť, schopné viesť živú konverzáciu a mať vyrovnanú povahu. Pri pohľade na zoznam požiadaviek zostali čitatelia v nemom úžase a nedokázali pochopiť, že v ňom neboli uvedené nároky na odbornosť a kvalifikáciu. „Číta sa to, ako keby partia chlapíkov sedela pri písacom stroji a jeden z nich občas povedal: A nezabudnite na __,“ napísal jeden z komentujúcich. „Pripomína to profil na Tinderi,“ pridal sa druhý. „Skrátka: buďte pastvou pre oči,“ doplnil tretí.

„Ach áno, zlatý vek letectva, keď ste potrebovali modelingovú zmluvu, trpezlivosť na úrovni olympionikov a nulovú zlatú plombu na rozdávanie arašidov,“ zažartoval štvrtý. „Bezpečnosť? Nie. Štíhle nohy? Absolútne nevyhnutné. Predstavte si, že vás odmietli, lebo vaše vlasy neboli dostatočne prirodzené. Divoké časy,“ dodal iný. „Číta sa to ako nedobrovoľný celibát 21. storočia, ktorý neironicky vymenúva, čo sa požaduje od ženy,“ okomentoval príspevok ďalší.