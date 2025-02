Vedci sa vydali hľadať žraloky, stretli však niečo oveľa desivejšie: VIDEO unikátneho nálezu!

(Zdroj: Instagram/condrik_tenerife)

Videograf David Jara Boguñá zachytil rybu známu ako „čierna morská príšera“ (Melanocetus johnsonii), ktorá pláva blízko hladiny mora. To by samo o sebe nebolo nič zvláštne, keby nešlo o rybu, ktorá bežne žije v hĺbke 1500 metrov v úplnej tme. Vo videu, ktoré výskumníci zdieľali na svojich sociálnych sieťach, napísali, že by mohlo ísť o prvé zaznamenané pozorovanie dospelého jedinca tohto druhu za bieleho dňa a na hladine mora.

Táto ryba je považovaná za predátora hlbín. Svojou čiernou pokožkou, monštruóznym vzhľadom a ostrými zubami je plne prispôsobená životu na dne oceánu. Bioluminiscenčná návnada na vrchu jej hlavy je jediná vec viditeľná v tme oceánu a hlavný nástroj na chytanie potravy. Mimo jej biotopu ju vidno veľmi zriedka a vidieť tento druh uprostred dňa a blízko hladiny oceánu je takmer neslýchané.

Vedci sa teraz snažia prísť na to, čo rybu prinútilo odísť zo svojho známeho biotopu. Predpokladajú, že sa tak mohlo stať v dôsledku klimatických zmien, ktoré menia teplotu mora, ale aj smer morských prúdov, takže je možné, že sa jednoducho stratila. Varujú tiež, že netypické správanie mohlo byť spôsobené chorobou rýb. To by mohol byť dôvod, prečo tento exemplár asi po hodine zomrel. Vedci rybu preniesli do Múzea prírody a archeológie na Tenerife, kde ju budú ďalej študovať.