Muži po celom svete podľahli absurdnému módnemu trendu: Holia si... Ženy aj odborníci sú v nemom úžase

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Sociálne siete nás neustále zaplavujú bizarnými trendmi, no niektoré sú nebezpečnejšie než iné. Najnovší hit na TikToku presviedča mužov, že oholenie mihalníc ich spraví mužnejšími. Okrem estetickej stránky prináša tento trend aj vážne zdravotné riziká, ktoré by nikto nemal ignorovať.

Niečo také absurdné ako dobrovoľné oholenie mihalníc by mnohí nečakali ani v najdivokejších trendoch. A predsa – TikTok opäť dokázal, že internet vie presvedčiť ľudí o čomkoľvek. Muži si odstraňujú mihalnice v domnienke, že im to pridá na mužnosti. Výsledok? Nielenže vyzerajú zvláštne, ale vystavujú sa aj zdravotným rizikám, ktoré zrejme nebrali do úvahy.

Hlavnou otázkou je: Ako presne má absencia mihalníc zvýšiť mužnosť? Mihalnice nie sú len estetickým prvkom – majú dôležitú ochrannú funkciu. Podľa Americkej akadémie oftalmológie (AAO) fungujú ako prirodzené bariéry proti prachu a nečistotám, chránia oči pred podráždením a infekciami. Navyše slúžia ako senzorické fúzy – keď sa k oku priblíži hmyz alebo iný objekt, spustia reflexné žmurknutie, ktoré zabráni zraneniu.

Vedci dokonca zistili, že mihalnice pomáhajú udržiavať vlhkosť očí. Štúdia z roku 2015 publikovaná v časopise Journal of the Royal Society Interface ukázala, že redukujú odparovanie sĺz až o 50 %, čím pomáhajú predchádzať suchým očiam. Odstránenie mihalníc teda môže viesť k nepríjemnému podráždeniu a zvýšenému riziku infekcií, akými sú blefaritída alebo jačmeň. Holič a odborník na starostlivosť Emin Khan pre portál Bored Panda uviedol: „Muži určite potrebujú starostlivosť – dobrý účes a upravená brada vždy zlepšia vzhľad. Ale oholenie mihalníc? To je úplný nezmysel.“

TikTok trendy prichádzajú a odchádzajú, no niektoré sú neškodné a iné môžu mať vážne dôsledky. Mihalnice sú tu z nejakého dôvodu, a ak ich muži naozaj chcú skrátiť, mali by aspoň zvážiť, či im to stojí za suché oči, infekcie a čudné pohľady okolia. Nehovoriac o tom, že mnohí používatelia sociálnych sietí s trendom nesúhlasia. „Niekto vás oklamal,“ napísal jeden z komentujúcich. „Kto vám to povedal? Mnohým ženám sa na mužoch naopak páčia dlhé mihalnice,“ pridala sa ďalšia.