Muž si na dvore všimol niekoľko hadov: Pátranie ho priviedlo k DESIVÉMU zisteniu! V šoku zostali aj experti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

David Stein z predmestia Sydney bol šokovaný, keď na svojom dvore objavil takmer 100 jedovatých hadov, ktoré sa zvíjali v hustom čiernom uzle. Keď si uvedomil, čo sa deje, okamžite zavolal špecializovanú skupinu, ktorá sa zaoberá odstraňovaním plazov. Problém začal minulý týždeň, keď Stein zbadal niekoľko hadov v záhrade. Zaujímalo ho, čo sa deje, a preto začal pátrať na internete. Rýchlo zistil, že niektoré druhy hadov majú zvyk šplhať sa jeden na druhého pred tým, než porodia mláďatá. Keď dorazil odborník na hady Dylan Cooper, spolu so Steinom objavili neuveriteľný zhluk – 102 jedovatých hadov, od gravidných samičiek až po novorodencov, ukrytých v mulči na jeho dvore.

100 slithery, venomous snakes found in homeowner’s backyard: ‘I’d be moving out!’ https://t.co/8EUIszORzB pic.twitter.com/m6obLDnyeW — New York Post (@nypost) February 7, 2025

"Keď vidíte toto množstvo v jednej skupine, trochu to vami otrasie," priznal Stein pre Associated Press. Odborníci sa domnievajú, že niektoré z týchto hadov sa narodili priamo na mieste. "S takýmto počtom hadov sa ešte nikto nikdy nestretol," povedal Cory Kerewaro, profesionál na odstraňovanie hadov. Na mieste sa našlo päť dospelých hadov a 97 mláďat. Tento záznam bol zverejnený aj na sociálnych sieťach, kde šokoval mnohých divákov. "Odsťahovala by som sa!" napísala jeden z komentujúcich, zatiaľ čo iný súhlasil: „Ani by som si nezbalil veci, len by som odišiel."

Scott Eipper, austrálsky odborník na hady, však vyjadril názor, že ide o veľmi zriedkavý jav. "Tento incident je určite výnimočný," povedal. Najväčší prípad, s akým sa Kerewaro stretol, zahŕňal 30 nejedovatých kobercových pytónov. Stein bol informovaný, že na jeho pozemok sa môžu vrátiť ďalšie hady, aby v budúcnosti znova porodili. Preto sa rozhodol spraviť svoj pozemok menej pohostinným pre tieto tvory. Kerewaro uviedol, že hady vypustili do národného parku, kde neprídu do kontaktu s ľuďmi. "Vyrazia v ústrety divočiny, ďaleko od ľudí," dodal.