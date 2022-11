Žena v kuchyni narazila na desivý objav: Hýbala sa mikrovlnka! Pohľad za ňu ju dorazil

Odchytávači hadov zo spoločnosti Sunshine Coast Snake Catchers boli nedávno privolaní do mestečka Buderim, kde žena objavila dvojicu páriacich pytónov vo svojej kuchyni za mikrovlnnou rúrou. Do domu sa dostali cez pootvorené okno. Na videu vidno, ako Stuart McKenzie chytí pytónov holými rukami a schová do vreca. "Podarilo sa nám dostať na miesto veľmi rýchlo a premiestniť týchto zamilovancov späť tam, kam patria," uvádzajú odchytávači na sociálnej sieti.