Vodiča zmiatlo TAJOMNÉ tlačidlo v aute: Ľudia prišli so šialenými teóriami! Automobilka odhalila pravdu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nový majiteľ auta sa obrátil na online komunitu po tom, čo ho v jeho vozidle zmiatlo jedno záhadné tlačidlo. Hoci si starostlivo prečítal príručku a prehľadal internet, odpovede nenašiel. „Práve som si kúpil nové auto! Čo robí toto tlačidlo? Na internete o ňom nič nie je,“ napísal do príspevku. Priložil aj fotografiu tlačidla s ikonou auta vyžarujúceho signály a nápisom „OFF“. Mnohí ďalší vodiči potvrdili, že sa už stretli s podobným tlačidlom. Niektorí dokonca priznali, že toto isté tlačidlo ich rovnako zmiatlo. Komentáre sa rýchlo zaplnili rôznymi teóriami – od vtipných cez fantastické až po zlovestné.

Online komunita nezabudla na humor. „Je to núdzový ohrievač na mikrovlnnú prípravu cestujúcich,“ zavtipkoval jeden používateľ. Ďalší dodal: „Tlačidlo robí z auta WiFi router!“ Niektoré komentáre šli ešte ďalej: „Nestláčajte to tlačidlo! Deaktivuje všetky elektrické systémy auta!“ Nakoniec sa však objavili aj praktické odpovede. „Ide o vypnutie ultrazvukového alarmu,“ vysvetlil jeden z užívateľov. „Hodí sa to, ak plánujete spať v aute alebo máte psa vo vozidle, aby alarm nevyvolal paniku.“ Ďalší potvrdil: „Používa sa, ak chcete deaktivovať senzory pri krátkej prestávke, no nezabudnite ich po odchode opäť zapnúť.“

Podľa automobilky SEAT tlačidlo skutočne deaktivuje ultrazvukové monitory, ktoré inak strážia interiér auta. Tieto monitory sú schopné rozpoznať neoprávnený prístup, ako je rozbité okno, a spustiť alarm.