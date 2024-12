Neuveríte, ako dlho trval najdlhší bozk na svete: Organizátori disciplínu okamžite zrušili, ŠOKUJÚCI dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PHATTHÁJA – Mnoho ľudí by rado strávilo popoludnie bozkávaním svojho partnera. Predstavte si však, že by váš bozk trval takmer šesťdesiat hodín. Tento pár sa zapísal do Guinnesovej knihy rekordov a už ich nikto pravdepodobne neprekoná. Organizátori totiž z vážneho dôvodu zrušili túto disciplínu.