Mladík prekonal Guinnessov rekord: Nespal viac ako 260 hodín! Lekári varujú pred obrovským zdravotným rizikom

Norme však uviedol, že nie je dôvod na obavy – v okolí jeho domu sa nepretržite nachádzali lekári, ktorí by v prípade núdze okamžite zasiahli. Hoci je takáto výdrž v boji proti spánku nesporne pozoruhodná, odborníci varujú, že následky môžu byť hrozivé. Ak vás teda zaujíma, čo sa deje bez spánku, rozhodne to nie je pekný obraz. Doktorka Deborah Leeová z internetovej lekárne Dr. Fox pre denník Daily Star povedala: „Myslím si, že je to úplné šialenstvo. Ak sa chcete zabiť, toto je mizerný a zdĺhavý spôsob, ako to urobiť.“ Čo presne sa deje s naším telom, keď sme nevyspatí? Leeová sa podelila o poznatky, ktoré odhaľujú, že nedostatok spánku aj počas jediného dňa môže napodobniť účinky konzumácie alkoholu.

24 hodín

Pocit mrzutosti po celodennom bdení je viac než len nepríjemný. Spôsobuje, že ste podráždení, menej sústredení a máte pomalšie reakcie, čo sa náramne podobá konzumácii alkoholu s obsahom 0,1 promile v krvi. Očakávajte mozgovú hmlu, intenzívnu chuť na jedlo a neľútostné tmavé kruhy pod očami.

Druhý deň

Po 36 hodinách sa vaše telo dožaduje spánku, čo vedie k nedobrovoľným mikrospánkom. Vtedy na pár sekúnd zaspíte, často bez toho, aby ste si to uvedomili. Vaša schopnosť sústrediť sa klesá, rovnako ako schopnosť učiť sa nové veci, orientovať sa v sociálnych situáciách a zapamätať si detaily, nehovoriac o oneskorených reakciách a možnom dvojitom videní. A ak by to nestačilo, vaša imunitná reakcia dostáva zabrať v dôsledku zvýšeného zápalu. Nastupuje úplné vyčerpanie.

Tretí deň

Po 48 hodinách bez spánku sa všetky vyššie uvedené príznaky zhoršia. Môžete sa cítiť podráždení, úzkostní a vystresovaní. Môžu sa objaviť sluchové alebo zrakové halucinácie či bludy. Môžete mať pocit depersonalizácie, akoby ste sa nachádzali mimo vlastného tela. Pri rozprávaní môžete mať problémy so zostavovaním viet.

Štvrtý deň

Po 72 hodinách nedostatku spánku sa dostaví extrémne vyčerpanie a únava. Halucinácie a bludy budú častejšie a závažnejšie. Môžete napríklad počuť štekot psa, hoci tam žiadny nie je. Mikrospánky sa stanú častejšími. Nebudete môcť jasne premýšľať a zintenzívni sa aj pocit depersonalizácie je veľmi silný.

Piaty deň

Deväťdesiatšesť a viac hodín bez spánku môže viesť k úplnej spánkovej psychóze, ktorá sa vyznačuje silnými halucináciami a bludmi. Účinky spánkovej deprivácie často vrcholia práve na piaty deň.

Vzhľadom na to, že Norme dokázal zostať pri vedomí ďalších sedem dní, dopad na jeho organizmus bude nepochybne značný. Lekárka sa preto domnieva, že táto výzva je úplné šialenstvo. Leeová vysvetlila, že spánok je kľúčový pre každodenné telesné funkcie a dospelí ľudia by sa mali snažiť odpočívať aspoň sedem hodín denne. Bez toho riskujete zhoršenie zdravotného stavu. Dokonca aj krátke obdobie nedostatku spánku môže zvýšiť pravdepodobnosť niektorých ochorení. „Spánok je rovnako dôležitý ako ostatné základné funkcie, ako je dýchanie, jedlo a pitie,“ dodala Leeová.