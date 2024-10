Úchvatná simulácia ukazuje, ako vyzerá cestovanie rýchlosťou svetla: Pri pozeraní VIDEA radšej ani nežmurkajte!

(Zdroj: YouTube/airplanemode101)

USA – Určite ste už počuli pojem rýchlosť svetla a viete, že je to skutočne vysoká rýchlosť. Niet sa čo čudovať, že simulácia, ktorá sa na internete objavila ešte minulý rok, opäť šokovala ľudí. Ukazuje totiž, aké by to bolo cestovať okolo Zeme rýchlosťou svetla.