Desivá simulácia ukazuje, čo by sa stalo s ľudským telom bez skafandru vo vesmíre: Uf, toto musíte vidieť!

(Zdroj: YouTube/dgeye)

USA – Simulácia publikovaná na YouTube ukazuje, čo by sa stalo človeku vo vesmíre bez skafandra. Napriek tomu, že by telo vybuchlo, ako sa mnohí domnievajú, následky sú viac ako šokujúce. Jeden z astronautov to zažil na vlastnej koži.

Video, ktoré na YouTube publikoval používateľ známy ako DG EYE science, odhaľuje, čo by sa stalo, keby ste sa ocitli vo vesmíre bez skafandra. Hoci niekoľko divákov prekvapene konštatovalo, že v takejto situácii očakávali explóziu tela, to, čo sa stane, je pravdepodobne rovnako šokujúce.

(Zdroj: YouTube/dgeye)

Video vysvetľuje, že v prvých sekundách sa plyny v ľudskom tele začnú rozširovať, čo by spôsobilo prasknutie pľúcneho tkaniva. Do piatich sekúnd sa voda na povrchu očí, pokožky a úst začne odparovať a voda vo vašej krvi začne vrieť. V simulácii vidno, ako sa telo napučiava a zväčšuje, pretože pokožka je elastická a dostatočne pevná, aby odolala tlaku. Napokon by sa vám srdce spomalilo a zastavilo.

(Zdroj: YouTube/dgeye)

Vo vesmíre nie je žiadna atmosféra ani tlak a bez tlaku by voda v našich telách zovrela a zmenila by sa z kvapaliny na plyn. „Ako si viete predstaviť, vzhľadom na to, že 60 percent ľudského tela tvorí voda, je to vážny problém,“ povedal pre Live Science doktor Kris Lehnhardt, vedec v programe Human Research Program v NASA. „V podstate sa všetky tkanivá vášho tela, ktoré obsahujú vodu, začnú rozširovať,“ dodal.

Jedným z astronautov, ktorý to zažil, bol letecký inžinier z NASA Jim LeBlanc. V roku 1966 testoval výkon skafandrov vo vákuovej komore. V jednom momente mu odpojili hadicu, ktorá dodávala stlačený vzduch do jeho obleku. LeBlanc vysvetlil, že začal pociťovať účinky skôr, ako nakoniec stratil vedomie. „Keď som sa potácal dozadu, cítil som, ako mi tesne pred upadnutím do bezvedomia začali bublať sliny na jazyku, a to je posledná vec, ktorú si pamätám,“ vysvetlil v dokumentárnom seriáli Moon Machines.