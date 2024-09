Existuje ohavný dôvod, prečo by muži nemali močiť postojačky: VIDEO Neviditeľná spúšť na toalete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Debata o tom, či by muži mali pri chodení na toaletu stáť alebo sedieť, sa dostala do popredia vďaka virálnemu príspevku na sociálnej sieti X. Hoci ide o veľmi bežnú prax medzi mužmi na celom svete, v skutočnosti existuje dosť nechutný dôvod, prečo by ste nemali močiť v stoji.