Po záplavách prišla ďalšia SKAZA! Mesto v ČR bojuje so škodcami: TOTO napáchali v miestnych potravinách

HAVÍŘOV – Obchodné reťazce podliehajú prísnym kontrolám. Pre predaj potravín sú nároky ešte vyššie. Napriek tomu sa stane, že prírodné katastrofy prinesú so sebou viacero negatív. Výnimkou nebol bohužiaľ ani obchod s potravinami v susednej Českej republike (ČR).

Moravsko-sliezsky kraj kraj patril v ČR počas mohutných záplav medzi najviac postihnuté oblasti. Najväčšie mesto v regióne, Ostravu, zaliala voda z pretrhnutej hrádze. V neďalekom Havířove to nevyzeralo inak. Počas povodní boli niektoré ulice doslova neprejazdné. Keď voda opadla, prišiel ďalší problém.

Problémy v celom meste

Voda totiž kompletne zaplavila pivnice, kde mali svoje skrýše aj hlodavce. Tie teraz vychádzajú na miesta, kde by si to predtým nedovolili. Výsledkom je väčšie znečistenie prostredia. Doplatili na to aj miestne potraviny. Ako informuje denník.cz., časť hypermarketu Globus v Havířove musela byť uzavretá práve pre problémy s hlodavcami.

S mŕtvymi krysami a väčším výskytom trusu však bojuje celé mesto. Magistrát sa to rozhodol riešiť plánovanou plošnou deratizáciou, ktorá prebiehala aj v hypermarkete Globus. "Za vzniknutú situáciu sa našim zákazníkom hlboko ospravedlňujeme. Na základe kontroly sme okamžite prijali opatrenia na nápravu. V priestoroch pekárstva prebieha deratizácia a dôkladné upratovanie. Ihneď sme tiež sprísnili systém kontrol, aby sa podobná situácia už neopakovala," povedala hovorkyňa siete Globus Andrea Turnovská.

Správu o situácii v Globuse v Havířove uviedol server Potraviny na pranieri, ktoré spravuje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. "Ide o výskyt trusu hlodavcov, výskyt živých hlodavcov, výskyt mŕtvych hlodavcov, stopy po pôsobení a výskyte hlodavcov," uvádza sa v správe. Uzavretá bola sekcia pekárne, ako aj priľahlé sklady. Prevádzka ako celok nebola uzavretá.