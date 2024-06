Lekár varuje pred vážnym príznakom rakoviny, ktorý v lete ľahko prehliadnete: Súvisí s potením!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HERTFORDSHIRE – Napriek tomu, že sa to mnohí snažia skrývať, potenie je prirodzená telesná reakcia. To, že sa so stúpajúcimi teplotami potíte viac, je tiež v poriadku. Ako ale upozornil praktický lekár, v jednom prípade môže nadmerné potenie signalizovať oveľa vážnejšie zdravotné problémy.