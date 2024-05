Miestnych obyvateľov vydesil odvážny medveď: Vlámal sa do domu a... Toto by ste ani vo sne nečakali!

(Zdroj: YouTube/ABC7)

V piatok 24. mája sa medveď vlámal do domu v štvrti Monrovia a odišiel len s jedným predmetom: sušienkami Oreos. Obyvatelia Los Angeles mu preto dali výstižnú prezývku Oreo. Video, ktoré získala televízna stanica ABC 7, ukazuje medveďa, ktorý sa pokojne vlámal cez okno do domu a odchádzal s rozpoznateľným modrým balíčkom visiacim na tlame. „Bola som na smrť vystrašená,“ povedala suseda Vina Khouryová pre televíznu stanicu. „Bol tak blízko. Nikdy predtým sa to nestalo,“ dodala.

Na ten istý dom na Canyon Crest Drive sa pred týždňom zameral aj medveď, ktorý sa vlámal do auta, aby ulovil nejaké potraviny – vrátane milovaných sušienok Oreos. Khouryová bola sama svedkom bizarného incidentu, keď jej medveď minulý rok vošiel do garáže, otvoril chladničku a ukradol čokoládovú tortu. Nikto doposiaľ nevie, či ide o rovnakého medveďa, no miestni sa domnievajú, že krádeže dobrôt má na svedomí jeden jedinec. „Nepotuluje sa len po okolí. V skutočnosti chodí do domov. Preto je teraz veľmi strašidelné nechať otvorené okno alebo dvere na dvore,“ uviedla Khouryová.

Podľa ABC7 sa niektorí obyvatelia susedstva pýtajú, či možno neslávne známeho medveďa chytiť do pasce a premiestniť ho. Iní sa medveďa príliš neobávajú a uvedomujú si, že všetko, čo chce, je malá maškrta. „Medvede chodia každý pondelok,“ povedal sused Richard Mosteller pre KTLA 5, informuje denník New York Post. „Chodia okolo a prevracajú odpadkové koše, hľadajú jedlo a sú celkom neškodné,“ uviedol ďalej. Keďže medveď nejavil žiadne známky agresie, nikto v susedstve doteraz úradom pre voľne žijúce zvieratá incidenty nehlásil.