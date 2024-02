Muž zažil v kine šok: Z toho, čo robila TÁTO dvojica, vám príde zle! Nehorázne správanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WELLINGTON – Každý si rád vyjde do kina. Niekedy to však so sebou prináša isté úskalia, o čom sa presvedčil aj škótsky turista. Všimol si dvojicu, ktorá si na opierku kresla v rade pred nimi vyložila bosé nohy. O nechutný záber sa podelil na Reddite.

Turista zo Škótska si na Novom Zélande užíval svoj prvý filmový zážitok, keď si všimol, že muž a jeho partnerka si urobili nezvyčajné pohodlie. Úplne bosí si vyložili nohy na opierku kresla v rade pred nimi. „Zdalo sa mi to šialené, ďalšia úbohá duša, ktorá bude sedieť na sedadle vpredu, bude mať okolo hlavy 120 minút pozostatky pachu týchto dvoch,“ napísal muž zo škótskeho Glosgowa v príspevku na Reddite.

Pokračoval tým, že mu pripadalo zvláštne, keď videl toľko ľudí chodiť bosých, ale povedal, že to rešpektuje. Dokonca uznal, že by to mohlo mať určite zdravotné výhody pre chodidlá a celkové zdravie. Napokon sa spýtal, či je to, čo videl v kine, iba kultúrny rozdiel a jednoducho na to nie je zvyknutý. Viacero komentujúcich ale uviedlo, že vykladať si nohy na sedadlá nie je v poriadku pravdepodobne nikde.

V komentároch sa ozval aj muž, ktorý kedysi pracoval v kine. „Pracoval som v kine a ľudia to vždy robili,“ napísal. „Je to kultúrny rozdiel. Určite by s tým nebol každý v poriadku, ale keďže je bežnejšie, že ľudia chodia bosí, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa s tým stretnete,“ uviedol ďalší. Mnohí však čin dvojice odsúdili a označili za nechutný, neúctivý a neslušný. „Toto nás nereprezentuje,“ dodal iný komentujúci.