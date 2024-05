Dráma na rakúskej diaľnici: Zverejnili desivé FOTO havarovaného slovenského autobusu! Zranilo sa desať ľudí, traja vážne

Slovenský autobus skončil pri nehode na boku. (Zdroj: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Thalgau)

Vozidlo so slovenskými poznávacími značkami, ktoré viedol 57-ročný Slovák a išlo smerom na Viedeň, v piatok krátko pred polnocou narazilo do betónovej strednej deliacej steny v oblasti staveniska. Autobus niekoľkokrát narazil do betónového múru a napokon sa zastavil na boku.

V Rakúsku havaroval slovenský autobus (Zdroj: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Thalgau)

Na miesto nešťastia vyrazilo niekoľko sanitiek a lekárov rýchlej zdravotnej pomoci. Zranených previezli záchranári Červeného kríža do okolitých nemocníc. V službe boli aj hasiči. Predpokladá sa, že traja ľudia boli vážne zranení. Vodič nebol opitý, ako oznámilo oddelenie štátnej polície v Salzburgu. Slovák povedal, že nevie, prečo autobus narazil do betónovej priečky. Išiel rýchlosťou okolo 100 km/h.

V oblasti staveniska platí obmedzenie rýchlosti na 60 km/h. Autobus bol zaistený na príkaz štátneho zástupcu. Na objasnenie príčiny nehody bol privolaný znalec. Podľa policajných informácií rozborom tachografu neboli zistené žiadne porušenia predpisov. Vyšetrovanie prebieha. Diaľnica bola v mieste nehody uzavretá približne šesť hodín.

Ako píše SosTeam Slovakia na Facebooku, autobus už medičasom presunuli do domovského servisu. "Počas včerajšieho dňa sme sa podielali na repatriácii autobusu po ťažkej dopravnej nehode, ktorá sa stala na rakúskej diaľnici A1 Thalgau. Kolegovia z odťahovej služby Autohilfe Eberl sa postarali o vyslobodenie a odťah autobusu k sebe na záchytné parkovisko," píše sa na sociálnej sieti. Stav zranených nie je známy.