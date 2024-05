Mladík je presvedčený, že priateľkinho psa posadol démon: Pozrite na tie oči! V dome sa dejú čudné veci

(Zdroj: X/Cade_Onder)

Dvadsaťtriročný Cade Onder sa na sociálnej sieti X podelil o desivé stretnutie, pričom používatelia naznačujú, že by to mohlo byť znamenie prítomnosti niečo nadprirodzeného. Cade prvýkrát zbadal vysokú postavu v baseballovej čiapke po tom, čo sa spolu so svojou priateľkou vrátil do jej domu z večere. „Včera večer sme sa s priateľkou vrátili z večere, posadili sme sa na pohovku a cez jej tmavú spálňu som videl prechádzať vysokú postavu v baseballovej čiapke,“ napísal v príspevku. Spýtal sa priateľky, či zamkla dvere, no nepovedal jej, čo videl. Prezradil jej to až po druhom strašidelnom incidente.

Last night, my girlfriend and I came back from dinner, sat down on the couch and I saw a tall figure wearing a baseball hat walk through her dark bedroom.



I immediately asked “did you lock the door” and she said yes, but I didn’t tell her what I saw.



„Naozaj ma to vydesilo, pretože som si bol celkom istý tým, čo som videl, a civel som do jej izby a čakal som, či sa niečo pohne, ale nič sa nestalo... Tak som to nechal tak,“ pokračoval Cade. „Išli sme spať neskoro a jej pes zrazu veľmi agresívne začal štekať na dvere jej spálne,“ prezradil ďalej. Z ničoho nič pár počul hlasný buchot v kuchyni. Celú noc nespali od strachu, že v ich dome niekto alebo niečo je. „Myslím, že v dome mojej priateľky straší a mňa zabije démon,“ dodal. Viacero používateľov sociálnej siete súhlasilo.

Jeden z komentujúcich uviedol: „Skontrolujte podkrovie/suterén.“ Cade však trval na tom, že všetko sa zdalo byť v poriadku, keď kontroloval dom. „Nič nevyzeralo divne, takže si nemyslím, že niečo spadlo alebo niečo podobné,“ napísal. „Dvakrát som skontroloval dvere, poobzeral sa okolo, všetko vyzeralo byť v poriadku, takže naozaj neviem, čo to bolo,“ dodal. Niektorí dokonca navrhli, že démon mohol posadnúť ich psa. Cade túto teóriu nezavrhol a odpovedal: „Povedal som svojej priateľke, že vyzerá ako muž, ktorý predstiera, že je pes. Má veľmi ľudské oči a je obrovský.“