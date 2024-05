MIMORIADNY ONLINE Vladimir Putin je pripravený na prímerie! Chce obnoviť mierové rokovania

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyrokovaným prímerím, ktoré by uznalo súčasnú líniu bojov, uviedli v piatok pre tlačovú agentúru Reuters štyri nemenované ruské zdroje. Šéf Kremľa je podľa nich pripravený bojovať ďalej, ak Kyjev a Západ nebudú reagovať. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 820

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 820

19:03 Mierové rokovania s Ukrajinou je potrebné obnoviť, no Rusko bude rokovať iba s legitímnym vedením v Kyjeve, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters. Putin navštívil bieloruskú metropolu Minsk, kde dva dni rokoval s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a o výsledkoch informoval počas tlačovej konferencie.

18:25 Poľské ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyjadrilo solidaritu s Estónskom, Fínskom a Litvou v súvislosti s pohraničnými provokáciami Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a AFP. Rusko zvýšilo intenzitu svojich provokácií na hraniciach EÚ a zasiahlo pritom najmä tieto tri krajiny, uviedlo poľské ministerstvo prostredníctvom sociálnej platformy X.

17:49 Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyrokovaným prímerím, ktoré by uznalo súčasnú líniu bojov, uviedli v piatok pre tlačovú agentúru Reuters štyri nemenované ruské zdroje. Šéf Kremľa je podľa nich pripravený bojovať ďalej, ak Kyjev a Západ nebudú reagovať.

Tri z týchto zdrojov, oboznámené s diskusiami v Putinovom okolí, uviedli, že ruský líder vyjadril malej skupine svojich poradcov frustráciu z toho, čo považuje za Západom podporované pokusy o zabrzdenie rokovaní, ako aj z rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vylúčiť rokovania.

"Putin môže bojovať tak dlho, ako to bude potrebné, ale Putin je pripravený aj na prímerie – na zmrazenie vojny," povedal ďalší zo štvorice – vysokopostavený ruský zdroj, ktorý pracuje s Putinom a v Kremli pozná rozhovory na najvyššej úrovni.

16:32 Rusko stiahlo svojho veľvyslanca v Jerevane na poradu, oznámila v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters, ArmenPress a Anadolu. "Sergej Kopyrkin, veľvyslanec Ruskej federácie v Arménskej Republike, bol dňa 24. mája stiahnutý do Moskvy na poradu," uvádza vyhlásenie ruského rezortu zahraničia.

16:02 Návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei je v štádiu prípravy, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na ruské médiá. "Prezident Putin má pozvanie na oficiálnu návštevu Severnej Kórey," uviedol Peskov. "Termíny návštevy včas oznámime," dodal hovorca.

15:43 Ministri financií skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) sa v piatok zišli v Taliansku. Kľúčovými témami dvojdňového stretnutia sú pomoc Ukrajine a "nespravodlivá" priemyselná politika Číny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

15:06 Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok odsúdil konanie ruskej pohraničnej stráže, ktorá v noci na štvrtok odstránila bóje z rieky Narva slúžiace na vyznačenie hraníc medzi Ruskom a Estónskom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP. "Tento hraničný incident je súčasťou širšieho modelu provokatívneho správania a hybridných akcií Ruska, a to aj na jeho námorných a pozemných hraniciach v oblasti Baltského mora. Takéto akcie sú neprijateľné," uviedol Borrell vo vyhlásení.

14:52 Ukrajinské obranné sily zastavili postup ruskej pozemnej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny a teraz prešli do protiútoku, vyhlásila v piatok ukrajinská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Rusko pred dvoma týždňami spustilo novú ofenzívu v pohraničnej Charkovskej oblasti. Otvoril sa tým nový front v prebiehajúcej vojne a podľa Kyjeva ide o snahu Moskvy odkloniť prečíslené ukrajinské jednotky z frontovej línie na východe, kde prebiehajú najostrejšie boje.

14:25 Rusko v budúcnosti opäť využije zákaz vývozu palív ako spôsob regulácie ponuky a dopytu, ale zatiaľ je domáci trh dobre zásobený. Uviedol to v piatok podpredseda vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Rusko tento týždeň pozastavilo zákaz vývozu benzínu, ktorý zaviedlo 1. marca. Cieľom bolo predísť nedostatku paliva a zastaviť rast jeho cien po náletoch ukrajinských dronov na ruské rafinérie, ktoré viedli k technickým výpadkom.

13:49 Pre Česko je dôležité, aby sa medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, ktorá formálne začne rokovania o vstupe do EÚ, uskutočnila do konca júna. Ako vyplýva z informácií zdrojov ČTK, konferencia by sa mohla uskutočniť buď v utorok 25. júna, alebo v stredu 26. júna v Luxemburgu. Belgické predsedníctvo však stále pracuje na jej organizácii.

13:03 Rumunské Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) v piatok oznámilo, že začalo trestné stíhanie rumunského občana obvineného z vlastizrady a špionáže pre Rusko, ktorá trvala viac ako dva roky. Informovala o tom agentúra Reuters.

12:08 Ruské ministerstvo obrany podľa ruských blogerov odvolalo veliteľa 20. armády generálporučíka Suchraba Achmedova, upozornili analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Správu o Achmedovi ruským médiám potvrdil Vladimir Rogov z ruských okupačných úradov na Ukrajine a tiež list RBK, ktorý sa odvoláva na nemenovaný zdroj. Achmedov mal podľa ruských blogerov povesť "mäsiara", ktorý nehľadí na vlastné straty, čo sa prejavilo napríklad v bojoch o Vuhledar. Rogov dal jeho odvolanie do súvislosti so sľubom nového ministra obrany, že bude šetriť životy ruských vojakov.

11:39 Súd v ruskom meste Vladivostok v piatok rozhodol ponechať amerického vojaka Gordona Blacka vo vyšetrovacej väzbe. Zadržali ho ešte začiatkom mája pre podozrenia z krádeže, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.

9:36 Hovoriť o ruskej hrozbe je skôr prípravou na vstup do vojny. To, čo sa deje teraz, je podobné ako pri burcovaní pred prvou a druhou svetovou vojnou, čo možno vidieť v médiách a vo vyjadreniach politikov, povedal v piatok ráno predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

9:15 Japonsko a Južná Kórea v piatok oznámili balík sankcií zameraný voči jedincom, spoločnostiam a plavidlám, ktoré sú podozrivé z dodávok severokórejských zbraní Rusku pre použitie na Ukrajine. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Južná Kórea obviňuje Severnú Kóreu (KĽDR) z toho, že posiela tisíce kontajnerov plných munície Rusku. Okrem toho odborníci tvrdia, že nedávna séria skúšobných odpalov Pchjongjangom sa mohla týkať zbraní, ktoré sa využijú na bojisku na Ukrajine.

8:45 Litva v stredu naliehavo žiadala koordinovanú odpoveď pri ruskom legislatívnom projekte, ktorý by mohol viesť k zmene námorných hraníc v Baltskom mori. Informuje o tom správa z agentúry DPA.

8:44 Poľsko a Grécko vo štvrtok poslali Európskej komisii list, v ktorom vyzývajú na vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany, oznámil poľský premiér Donald Tusk. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Poľsko, ktoré hraničí s Ukrajinou a ktoré zaznamenalo vniknutie rakiet do svojho vzdušného priestoru, na význam protivzdušnej obrany upriamilo intenzívnejšie svoju pozornosť.

7:21 Dve osoby zabil v noci na dnes ukrajinský raketový útok na Ruskom okupovaný polostrov Krym. Informoval o tom Sergej Aksjonov, šéf ruskej okupačnej správy, ktorého citovala agentúra Reuters. K útoku došlo neďaleko Simferopolu, hlavného správneho strediska Krymu.

6:35 Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Maljuk uviedol, že Ukrajinci vybavili námorné drony Sea Baby raketomety Grad. SBU podľa neho takto vybavené bezposádkové plavidlá použila prvýkrát vlani v decembri. Informovala o tom agentúra Interfax-Ukrajina alebo server Ukrajinska pravda, ktorý zverejnil fotografiu zbrane.

USA chystajú pre Ukrajiny nový balík vojenskej pomoci

Nový balík vojenskej pomoci by USA mohli oficiálne ohlásiť už v priebehu piatka. Pochádzať má z arzenálu americkej armády. Obsahovať má prevažne muníciu, jeho súčasťou však majú byť aj vozidlá určené na odstraňovanie poškodených tankov a inej už nefunkčnej ťažkej vojenskej techniky z bojiska.

Na zaslanie takejto dodávky stačí už len ohlásenie zo strany prezidenta USA Joea Bidena. Išlo by totiž o súčasť balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 61 miliárd dolárov, ktorý po dlhých sporoch odobril v apríli americký Kongres.

Rusko spustilo 10. mája novú pozemnú ofenzívu v ukrajinskej Charkovskej oblasti, pričom Moskva odvtedy oznámila už viacero územných ziskov. Ukrajinské úrady tiež začali s evakuáciou tisícok obyvateľov z viacerých častí tejto oblasti.

Moskva varovala USA pred povolením použiť americké zbrane na ruskom území

Moskva varovala Washington, aby Ukrajine nepovolil zaútočiť americkými zbraňami na ruské územie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. "Tento postoj je absolútne nezodpovedný, táto pozícia je absolútne nebezpečná svojimi následkami," povedal vo štvrtok v ruskej štátnej televízii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Reagoval tým na správu amerických novín New York Times, podľa ktorej minister zahraničných vecí USA Antony Blinken je za takéto útoky na ruskom území a chce presvedčiť prezidenta Joea Bidena, aby zrušil príslušné obmedzenia.

Peskov uviedol, že vo Washingtone, no aj vo viacerých európskych metropolách, niektoré "horúce hlavy" neustále podnecujú eskaláciu. "Všetkým expertom je dnes očividné, že žiadne zbrane nie sú schopné nejako zvrátiť situáciu v zóne špeciálnej vojenskej operácie," povedal hovorca Kremľa, pričom použil výraz, ktorým Rusko označuje svoju vojnu proti Ukrajine.

Americké ministerstvo zahraničných vecí správu New York Times nepotvrdilo ani nepoprelo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby USA a ďalší západní spojenci povolili Kyjevu používať zbrane, ktoré mu dodali, na údery voči Rusku. Na tento účel zatiaľ Ukrajina využíva prevažne zbrane vlastnej výroby.