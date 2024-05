Tajomná žena po boku Trumpa: Zachránil jej život! Nepohne sa od neho ani na krok, TOTO je jej úloha

Nová asistentka sa od Trumpa ani nepohne. (Zdroj: profimedia.sk)

Donald Trump je v súčasnosti súdený v trestnom procese v New Yorku a niekoľko ďalších procesov stále prebieha. V novembri chce byť Trump druhýkrát zvolený do Bieleho domu. Nedávne prieskumy verejnej mienky väčšinou ukazujú preteky na krku s úradujúcim Joeom Bidenom. Podľa analýzy mal Trump nedávno priazeň voličov na svojej strane v rôznych swing štátoch (Swing state je označenie pre štát USA, ktorý má tradične a historicky vyrovnanú podporu obyvateľstva vo voľbe politických zástupcov rozloženú medzi demokratickou a republikánskou stranou.).

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Je to jeho „nové dievča“ a už ho neopúšťa

Ak momentálne na oficiálnych vystúpeniach vidíte po boku Donalda Trumpa ženu, takmer nikdy to nie je jeho manželka Melania. Od skončenia manželovho prezidentovania v USA takmer úplne zmizla z verejnosti – neabsolvovala žiadne vystúpenia v predvolebnej kampani. Nebola ani prítomná na súde, aby mu poskytla podporu. Namiesto toho sa zdá, že 32-ročná Natalie Harp už neopúšťa bývalého prezidenta USA. Žena je Trumpovou asistentkou a podľa správy „The Bulwark“ má veľmi špeciálnu úlohu.

Ako píšu noviny, Natalie Harpová je zodpovedná za poskytovanie správ Donaldovi Trumpovi. „Ak chcete, aby si Trump niečo prečítal, musíte kontaktovať Natalie,“ píše sa v správe.

Trumpova asistentka však dotknuté stránky, údajne primárne sa týkajúce volebných podvodov a jeho nepriateľov, nepošle svojmu šéfovi len tak do mobilného zariadenia. Podľa „The Bulwark“ má Natalie Harp vždy so sebou tlačiareň, papier A4 a batérie, aby mohla vytlačiť správy pre Trumpa.

(Zdroj: SITA/Jeenah Moon/Pool Photo via AP)

"Nikto s ním netrávi toľko času ako Natalie. Každý, kto si o nej myslí, že je hlúpa kvôli jej vzhľadu, nechápe, aká je múdra a ako veľmi sa na ňu Trump spolieha," rozoberá ďalej insider.

Harpová je považovaná za absolútnu Trumpovu podporovateľku a je mu lojálna. „Prežívame veľký americký príbeh – len preto, že ste jeho súčasťou, prezidentka,“ píše sa v pripnutom príspevku na jej účte v službe krátkych správ X (predtým Twitter).

Po tom, čo Trump počas svojho prezidentovania podpísal zákon Right to Try Act, Harpová, ktorá mala rakovinu kostí, získala prístup k experimentálnym terapiám, ktoré jej zachránili život.

V televíznom rozhovore na Fox News Harp rozpovedala svoj príbeh (2019) - Trump ju pozoroval a pripojil do svojho tímu v roku 2024: "Bez vás, pán prezident, zomrela by som," potvrdila vtedy Trumpova asistentka.