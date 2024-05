Majiteľ obchodu zostal v šoku, keď dnu vošla laň: Nakŕmil ju a... Toto nečakal ani v najdivokejšom sne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V niektorých častiach sveta je pomerne bežné, že pri vchodových dverách či obchodoch stretnete lesnú zver. Touto časťou je aj americký štát Colorado, ktorý je známy nádhernými pohoriami a čarovnou prírodou. Práve tam sa odohral dojímavý incident, o ktorý sa v skupine s názvom National Geographic Photography na Facebooku podelila členka Emily Scottová.

(Zdroj: Facebook/National Geographic Photography/Emily Scott)

Na zábere vidno laň, ktorá vošla do obchodu a pokojne sa pozerá do fotoaparátu. Vo dverách vidno ďalšie lane, ktoré tiež hľadia do záberu. „Laň vošla do obchodu v Colorade, majiteľ jej dal arašidovú tyčinku a asi o 30 minút sa vrátila s celou svojou rodinou, s deťmi čakajúcimi vonku,“ vysvetlila Scottová v príspevku.

Dojímavý príspevok rýchlo získal obrovské množstvo reakcií a komentárov. „Dôkaz vynikajúceho zákazníckeho servisu,“ uviedol jeden z komentujúcich. „To je také zlaté, chcela, aby aj jej deti dostali arašidovú tyčinku,“ napísala ďalšia. Niektorí ale poukázali na to, že lesné zvieratá by pravdepodobne nemali jesť takýto druh potravy. „Pochybujem, že by mali jesť tyčinky akéhokoľvek druhu, ste hlúpi, ľudia,“ poznamenala komentujúca.