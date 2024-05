Turistka si prenajala ubytovanie, zažila nočnú moru: Byt plný bizarných odkazov, a čo jej vyviedla majiteľka!

(Zdroj: TikTok/getlostwebsite)

Joanna Andersonová publikovala dnes už virálne video, v ktorom vysvetlila, že si prostredníctvom Airbnb rezervovala pekné ubytovanie. Šokovalo ju však, keď objavila poznámky s dodatočnými poplatkami za používanie základného vybavenia. Odkaz na Wi-Fi routeri znel: „WiFi je v prvý deň vášho pobytu zadarmo, ale potom vám bude účtovaná suma 10 libier (11,74 eur) za deň.“ Na ďalšom odkaze na práčke stálo: „Práčka bude spoplatnená sumou 5 libier (5,87 eur) za pranie. Bez výnimky.“ Podobné poznámky boli prilepené aj na televízii a biliardovom stole.

Andersonová však rýchlo zistila, že to najhoršie ju ešte len čaká. V ubytovaní našla aj ďalšie bizarné poznámky. V odkaze na kresle bolo napísané: „Nesadajte si na toto kresle, bolo to obľúbené kreslo môjho zosnulého manžela.“ Na mikrovlnnej rúre bol zase nalepený lístok, na ktorom sa písalo: „Žiadne mäsové výrobky ani zvieratá nie sú povolené“, zatiaľ čo na lístku na umývadle v kúpeľni stálo: „Prosím, nesprchujte sa ani nekúpte po 20:00, šetríme vodou“. Ďalší na chladničke požadoval: „Toto je vegánska domácnosť, rešpektujte to!“

Andersonovej majiteľka ubytovania napokon naúčtovala 740 libier (868 eur). V tejto sume bol zahrnutý aj poplatok za WiFi, používanie práčky, hĺbkové čistenie podláh a kobercov, ako aj poškodenie starožitnej šálky na čaj. TikTokerka sa spojila s majiteľkou, ktorá jej počas hovoru povedala, že biliardový stôl použila dvakrát, preto zaň musí zaplatiť. „Ako ste vedeli, že som použila biliardový stôl?“ spýtala sa Andersonová počas telefonátu. Hostiteľka jej rýchlo povedala, že všetko bolo na inom mieste a poznamenala, že Andersonová použila aj práčku. Nakoniec hostiteľka žene povedala, že všetky dodatočné poplatky boli uvedené v zmluve o prenájme, ktorú podpisovala.

Video vyvolalo u mnohých divákov zvedavosť, ako sa hostiteľka dozvedela o tom, čo všetko Andersonová používala a špekulovali, či náhodou nie je nehnuteľnosť vybavená kamera. „Mám pocit, že v tom Airbnb boli kamery,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Skrytá kamera. Zavolajte políciu a právnika. Keď vedela, že ste niečo použili dvakrát, znamená to, že to musela vidieť,“ pridal sa ďalší. Podľa webovej stránky Airbnb však hostitelia nesmú vyberať žiadne ďalšie poplatky mimo platformy, pokiaľ to spoločnosť výslovne nepovolí.