Desivé slová generála: Pri Putinovom raketovom útoku nemá Európa šancu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Od februára 2022 drží Vladimir Putin svet v napätí svojou vojnou proti Ukrajine. Odvtedy panujú obavy, že by konflikt mohol prerásť do útoku proti iným európskym krajinám. Vyhrážky sa v posledných dvoch rokoch ozývali opakovane z Kremľa alebo jeho okolia.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 817 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ruské rakety by mohli dosiahnuť Londýn za 90 minút

Britský bulvárny denník „The Sun“ teraz v rámci programu na YouTube „World At War“ preskúmal možnosť teoretického Putinovho útoku . Bývalý generál Sir Richard Barrons vysvetlil, ako by mohol prebiehať ruský útok:

Putinovým konvenčným raketám by trvalo 90 minút, kým by dosiahli Londýn, ak by boli vypustené nad Ruskom.

Barrons vysvetľuje, že rakety by pravdepodobne prišli vo vlnách 60 až 90, ak by dal Putin rozkaz.

Obzvlášť hrozivé je, že bývalý generál nevidí žiadnu možnosť obrany. Spojené kráľovstvo v súčasnosti nemá protivzdušnú a protiraketovú obranu, akú má Ukrajina. „Nepotrebovali sme ich,“ analyzuje Barrons.

"Rakety, ktoré padajú na Kyjev, môžu dopadať aj na Londýn. A protivzdušná obrana Kyjeva je oveľa, oveľa lepšia," hovorí vojenský expert.

Vojenský expert varuje pred možným raketovým útokom

Bývalý generál Barrons volí drastické slová. "Dokonca aj veľmi stará ruská riadená strela, poviem Kh-101, ktorá je vypustená z lietadla nad západným Ruskom, dorazí do Londýna o 90 minút neskôr s 500 kilogramovou hlavicou a presnosťou na dva metre."

Rakety typu Kh-101 majú dosah až 2800 kilometrov a môžu zasiahnuť takmer celú Európu.

Sú navrhnuté tak, aby lietali v "nadmorskej výške prispôsobenej terénu", aby sa vyhli infračerveným skenerom a radarom, a sú vyrobené z materiálov, ktoré absorbujú radarové signály, čo sťažuje ich detekciu.

Riadené strely Kalibr odpaľované z ponorky majú dosah 2500 kilometrov a boli použité aj pri útokoch na Ukrajinu.

Putinov útok možný z 360 stupňov

Bývalý veliteľ velenia spoločných síl však uviedol, že hrozba „nehrozí bezprostredne“. Je to však technicky možné. Barrons ďalej analyzoval: "Ak by ste chceli strieľať na Britániu, mohli by ste strieľať z Ruska, ale potom by ste museli prejsť cez Európu."

"S väčšou pravdepodobnosťou bude strieľať z Atlantiku, Baltského mora alebo Severného mora alebo použije lietadlo, takže Spojené kráľovstvo ako ostrov môže byť napadnuté pod uhlom 360 stupňov."