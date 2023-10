Päť podivných vecí, ktoré sa dejú počas zatmenia Slnka: Všímajte si hlavne tú štvrtú, je to nádhera!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aj keď posledné zatmenie Slnka nebolo úplné, stále mohlo mať za následok niekoľko efektov. Tu sú niektoré zo zvláštností, ktoré môžeme počas tohto javu pozorovať.

Klesajúce teploty

Pri pozorovaní zatmenia sa vždy hodí bunda, pretože keď Mesiac zakryje Slnko, teploty môžu klesnúť rýchlo nadol. Do akej miery to bude, závisí od lokality, ročného obdobia a typu zatmenia. Na väčšine miest teplota počas úplného zatmenia klesne približne o 2,8 až 5,6 stupňa, ale tento pokles môže byť aj väčší. Pri prstencovom zatmení sa teplota zvyčajne mení menej extrémne, ale aj tak môže byť chladnejšie. "Je to tak, ako keby Slnko prekryl mrak. Ale nad Slnkom nijaký nie je, čo len umocňuje tú zvláštnosť," uviedol astronóm Tyler Nordgren z kalifornskej University of Redlands.

Zmätené zvieratá

Náhle zotmenie uprostred dňa môže mať mätúci vplyv na zvieratá. Krepuskulárne tvory, ako sú cikády a cvrčky, môžu začať cvrlikať svoju večernú pieseň. Kravy a kone sa zas môžu začať ukladať na noc, zatiaľ čo vtáky sa vracajú do svojich hniezd, píše Live Science.

Zakódované rádiové vlny

Úplné aj prstencové zatmenia narušujú určité frekvencie rádiových vĺn a nikto doposiaľ presne nevie, prečo je to tak. Vedci predpokladajú, že by to mohlo mať niečo spoločné so spôsobom, akým sa navzájom ovplyvňujú Slnko a ionosféra Zeme. Práve o tejto vrstve je známe, že kolíše v reakcii na javy ako slnečné erupcie a búrky.

Podivné tiene

Počas zatmenia väčšina z nás hľadí na oblohu. Pozrite sa však na chvíľu po okolí a sledujte tiene, ktoré vytvárajú stromy a iné objekty. Majú totiž dierkový efekt a sú pokropené drobnými polmesiacmi. Počas vrcholu prstencového zatmenia uvidíte všade malé svetelné krúžky. Tieto tiene sa vyskytujú aj pri čiastočnom zatmení a tento efekt je naozaj veľmi pôsobivý.

Zmiešané mikróby

Aj mikroorganizmy môžu byť citlivé na zvláštne vibrácie zatmenia Slnka. Výskum o baktériách rastúcich na laboratórnych Petriho miskách realizovaný počas úplného zatmenia v Indii z roku 2011 zistil, že mikróby sa v blízkosti vrcholu zatmenia zmenšili a mali iný tvar. Tieto výsledky sa však zatiaľ nepodarilo zopakovať.