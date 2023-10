Šokujúce VIDEO: Muž testuje nepriestrelné sklo: Strieľal na vlastnú manželku!

(Zdroj: Reddit/eXtazdengamer)

LONDÝN - Na internete sa objavilo poriadne šokujúce video. Zachytáva muža, ktorý testuje nepriestrelné sklo. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby toto sklo nedržala priamo pred tvárou jeho vlastná manželka. Ľudia poukázali na to, čo by sa stalo, keby sklo zlyhalo.

Na Reddite bol zverejnený videozáznam z roku 1932 zachytávajúci muža, ktorý skúša, aká nepriestrelná bola raná verzia nepriestrelného skla. Vidno, ako žena drží kúsok skla pri tvári a muž mieri spúšťou smerom k nej a je pripravený strieľať.

Napokon vystrelí, pričom sa, našťastie, ukáže, že sklo je naozaj nepriestrelné. V opačnom prípade by muž manželku zabil. Do skla pritom strelil niekoľkokrát. Ľudia pri pohľade na zábery ostali vydesení. "Prsty má omotané po stranách. Nebol to dobre premyslený plán, pokiaľ sa ju aktívne nepokúšal zastreliť," podotkol jeden chlapík. "Aj keď mala veľmi dobré dôvody dôverovať sklu, nie som si istý, či by mala dôverovať mužovej muške," napísal štvrtý komentujúci.