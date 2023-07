Muž napísal manželke RECENZIU na jej výkony: Mnohé ženy by sa s ním okamžite rozviedli

LONDÝN - Istý muž spôsobil na internete rozruch po tom, čo sa priznal, že svojej žene napísal hodnotenie výkonu v oblastiach, v ktorých by sa mohla zlepšiť. Vadí mu najmä to, že manželka uprednostňuje ich malú dcéru a na ostatné dve deti je mimoriadne prísna. Ľudia však s takýmto postojom nesúhlasia.

Muž, ktorý zostal v anonymite, zverejnil na Reddite príspevok, ktorý vyvolal búrlivú diskusiu. Priznal sa, že svojej manželke napísal hodnotenie výkonu v oblastiach, na ktorých by mala zapracovať. Manželia majú spolu šesťročné dieťa, ale starajú sa aj o 13-ročnú dcéru ženy z predošlého vzťahu a 15-ročnú neter, ktorú majú v opatere. Chlapík je presvedčený o tom, že manželka neustále stojí na strane ich najmladšieho dieťaťa, pričom staršie dve tvrdo trestá. Dokonca ju obvinil z toho, že dieťa učí, aby hádzalo vinu za svoje činy na ostatných. "Stačí, keď povie len slovo a manželka už trestá jedného z tínedžerov," posťažoval sa.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

V dôsledku toho si myslel, že by bol skvelý nápad napísať žene hodnotenie výkonu rodičovstva a načrtnúť jej oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie. "Dotkol som sa toho, že potrebuje lepšie počúvať, prestať byť zaujatá. Potrebuje byť spravodlivá vo všetkých jej rozhodnutiach, prestať robiť unáhlené rozhodnutia bez toho, aby zobrala do úvahy všetky tri deti." Taktiež vraj manželke odporučil, aby každému dieťaťu venovala rovnaký čas, čo by viedlo k tomu, že spolu deti budú lepšie vychádzať. "Aby to nebola úplná facka do jej tváre, ocenil som ju za jej silné stránky v iných oblastiach okrem rodičovstva," dodal chlap.

Ako sa ukázalo, nie každý so spôsobom, akým sa rozhodol autor príspevku komunikovať s manželkou, súhlasí. "Výchova vašich detí nie je projekt. Nie ste jej šéf, ste jej manžel a otec jej dieťaťa," napísal jeden z komentujúcich. Určite nie je prekvapením, že ani manželke sa mužove slová nepáčili. Jeho list označila za manipulačný sexistický ťah, s čím sa mnohí stotožnili.