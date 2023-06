Ukrajinka (19) prišla kvôli vojne o prácu: Teraz zarába 4000 eur mesačne! Ale keď zistíte ako

Devätnásťročná Darina Lebedevaová prišla o prácu deň pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Do 24. februára 2022 pracovala na diaľku pre maloobchodný web. Na bankovom účte mala zhruba 2700 eur, s ktorými si vystačila na päť mesiacov. "Vojna všetkých prekvapila. Ľudia nevedeli, čo majú robiť. Od začiatku invázie mnohí odišli zo zamestnania, no po čase už prakticky žiadne neboli," povedala pre The Daily Beast.

Predplatiteľská platforma pre dospelých OnlyFans sa stala finančnou záchranou pre mnohých vrátane tínedžerky Dariny, ktorá tiež začala tvoriť explicitný obsah. Nedostatok príjmu ju a ďalšie ženy núti robiť toto radikálne rozhodnutie. "Buď webkamera ako sexuálna pracovníčka, alebo OnlyFans. Vybrala som si to druhé, pretože tam môžete regulovať obsah," vysvetlila. Nikdy predtým o takomto spôsobe zárobku vraj nerozmýšľala. "Považovala som to za hrozné, ako keby si sa predávala ako dievča v bordeli."

Táto práca je ilegálna

OnlyFans spadá pod ukrajinské zákony o prostitúcii, čo znamená, že je v krajine nezákonný podľa článku 301 trestného zákona. Zákon uvádza, že "čin spáchaný v súvislosti s pornografickými filmami a videofilmami alebo počítačovými programami sa trestá pokutami alebo väzením až na päť rokov. "Je to nezákonné, ale v praxi som nikdy nevidela prípady, že by dievčatá poslali do väzenia za túto prácu," hovorí Lebedevaová, ktorá mala kvôli tomu spočiatku obavy. O tejto forme práce nevedela nič. "Bolo to ťažké. Musela som neustále hľadať zákazníkov. Nemala som sa koho opýtať. Zákazníci boli rôzni a ich objednávky boli niekedy také, že by som to nerobila ani za peniaze."

Ako však rástol medzinárodný záujem o vojnu, rástlo aj online vyhľadávanie ukrajinského porna. Napríklad Španielsko zaznamenalo 600-percentný nárast vo vyhľadávaní výrazu "ukrajinské porno", v Poľsku išlo o 130-percentný nárast rovnakého výrazu.

Mesačne zarobí približne dvetisíc

Od novembra 2022 mladej Ukrajinke narástol počet predplatiteľov na 157 po tom, čo začala spolupracovať s agentúrou, čo jej pomohlo začať si zarábať vyše 4000 eur mesačne. (Na Ukrajine bol v roku 2021 priemerný príjem okolo 350 eur mesačne.) Zo zárobku však dostáva menej ako polovicu peňazí, pretože agentúre ide 30 percent z príjmu a samotná aplikácia si účtuje 20-percentný poplatok. Darina denne nafotí okolo päťdesiat fotografií a vytvorí sedem videí týždenne. Jej predplatiteľmi sú väčšinou ľudia z Európy a USA. "Často sú to osamelí ľudia, ktorí sa chcú nielen pozerať na krásne dievčatá, ktoré sú pripravené splniť ich želania, ale chcú sa o niečom aj porozprávať. Veľmi ich znepokojuje aj situácia v mojej krajine. Vyjadrujú slová podpory a želajú nám rýchle víťazstvo."

Táto práca má podľa nej viac výhod, než si väčšina ľudí myslí. Jednou z nich je to, že stačí sa odfotiť a nakrútiť pár videí, a to je všetko, čo potrebuje urobiť. Okrem toho Lebedevaová dodala, že jej aktivity na OnlyFans zvyšujú sebavedomie a zmierňujú komplexy, ktorými trpí.