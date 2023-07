Toto spôsobilo koniec prosperujúcej mayskej civilizácie: Hrozí podobne katastrofický scenár aj nám?

NEW YORK - Po rokoch špekulácií a bizarných konšpiračných teórií si vedci myslia, že konečne našli dôvody, prečo tisíce rokov prosperujúca mayská civilizácia jednoducho zmizla. Niektorí odborníci našli paralelu so súčasnosťou, ktorá sa týka životného prostredia. Hrozí podobný scenár aj nám?

Ako a prečo sa 19 miliónov obyvateľov náhle stratilo z povrchu zemského, bolo dlho považované za jednu z najzaujímavejších záhad starovekého sveta. Zatiaľ čo ich potomkov možno stále nájsť v celej Strednej Amerike, Mayovia opustili mestá, ktoré tvorili sofistikovanú civilizáciu v 8. alebo 9. storočí. Urbanizované nížiny polostrova Yucatán, ako napríklad Tikal, sa za 100 rokov rozpadli z rušných miest na ruiny, nikto však presne nevedel prečo. Od dohadov o vojne a pandémii, až po špekulácie, že za tým mohla byť mimozemská invázia alebo nadprirodzené sily, mnoho expertov aj jednotlivcov z laickej verejnosti malo svoje teórie. Najnovšie sa však vedci domnievajú, že konečne prišli na správny dôvod.

Americký geograf, historik, ornitológ a populárno-vedecký autor z roku 2005 Jared Diamond predložil vo svojej knihe Collapse teóriu, že dlhotrvajúce sucho, ktoré sa urýchlilo a zhoršilo odlesňovaním, bolo poslednou kvapkou, ktorá spôsobila, že sa pozoruhodná civilizácia rozpadla. Túto hypotézu testovali spolu s archeologickými dôkazmi a environmentálnymi údajmi. Výsledky v roku 2012 potvrdili, že kolaps celej kultúry možno pripísať ekologickej katastrofe, ktorú si Mayovia spôsobili sami. Jedna štúdia zistila, že vyrúbali príliš veľké množstvo stromov na to, aby uvoľnili miesto pre poľnohospodárstvo a palivo na varenie vápennej omietky pre ich úchvatné stavby. Pre predstavu, na vytvorenie len jedného štvorcového metra panorámy mesta bolo potrebné vyrúbať až 20 stromov. To znamenalo menej odparenej vody, menej oblakov a o 5 až 15 percent menej zrážok v priebehu storočia.

Štúdia zverejnená výskumníkmi z Kolumbijskej univerzity použila rastúci počet obyvateľov miest a merania vyklčovanej pôdy na spustenie simulácií toho, do akej miery by takýto zásah spôsobil sucho, neúrodnú pôdu a nedostatok obchodu, informuje Lad Bible. Experti zistili, že v konečnom dôsledku boli Mayovia nútení opustiť svoj domov v nížinách, aby našli jedlo. Ale hoci sa celá táto veda zdá byť zložitá, sofistikovaní Mayovia vedeli, čo robia. Podľa hlavného autora jednej zo štúdií B.L. Turnera vedeli všetko o tom, ako prežiť vo svojom prostredí, a stále pokračovali v odlesňovaní, kým nebola ich spoločnosť zničená.

Klimatický modelár na University of Nebraska, Robert Oglesby, ktorý pracoval na druhom výskume, hovorí, že medzi starodávnou a súčasnou civilizáciou existuje paralela. Naše súčasné pretváranie životného prostredia môže mať často aj nezamýšľané následky, ako napríklad odlesňovanie, ktoré sa v súčasnosti deje v Guatemale, ktorú Mayovia kedysi nazývali domovom. Strašidelné je najmä to, že rovnako ako Mayovia, aj my si nemusíme uvedomiť dôsledky svojich činov, kým nebude príliš neskoro na to, aby sme sa zachránili.