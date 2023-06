Dievčina prehľadávala kontajner za obchodom: Z toho, čo v ňom našla, sa dvíha žalúdok

IDAHO - Ľudí vydesilo video na TikToku, ktoré zachytáva tégliky s množstvom živých rybičiek. Poburujúce je najmä to, že autorka videa ich našla v košoch blízko obchodu so zvieratami. Hovorca spoločnosti tvrdí, že ide o nezvyčajný incident.

V posledných rokoch sa po celom svete rozšíril fenomén zvaný "dumpster diving", čo znamená, že ľudia prehrabávajú odpadky vo verejných smetných košoch a hľadajú použiteľné predmety. Veľakrát tak nájdu stále konzumovateľné ovocie, zeleninu či rôzne kusy zachovaného oblečenia. TikTokerka Kate Hahnová však zostala v šoku, keď v takomto kontajneri v blízkosti obchodu so zvieratami PetSmart v americkom Idahu našla desiatky téglikov so živými rybičkami. Ako uviedla vo svojom videu, tégliky sa nachádzali v škatuli.

„Stratili asi polovicu vody, viac ako polovicu. Všetky sú nažive. PetSmart ich doslova vyhodil. Je to také smutné. Slová nedokážu opísať, aká som znechutená,“ uviedla Hahnová vo videu. V téglikoch boli bojovnice pestré, pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Žena priznala, že spočiatku nevedela, čo má v takejto situácii robiť. „Bojovnice sa nedajú chovať spolu. Nemohla som im ani doplniť vodou, pretože si vyžadujú špeciálne kvapky, ktoré sa majú dávať do vody,“ uviedla. „Pozrela som sa aj na škatuľu a bolo na nej napísané 10. máj. Tieto ryby tam boli tri, takmer štyri dni,“ dodala zdesená Hahnová.

Ľudí na internete sa preto spýtala, či by si rybičky niekto nechcel vziať k sebe. Jedna osoba sa jej ozvala s tým, že si zoberie všetky bojovnice, ktoré údajne môžu žiť v jednom akváriu, ak je dostatočne veľké. Potenciálny záujemca však túto ponuku neskôr stiahol. Hahnová o tomto náleze okamžite informovala pracovníkov obchodu. Tí údajne zostali v šoku a tvrdili, že to musela byť nehoda. „V podstate si myslím, že túto škatuľu nikto nikdy neotvoril a nejakým spôsobom ju vyhodili do kontajnera,“ povedala TikTokerka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jeden z pracovníkov si ryby vzal k sebe domov a na druhý deň ich vrátil spoločnosti PetSmart. Neskôr sa vyjadril aj ku Hahnovej videu a oznámil, že sa im podarilo zachrániť všetky bojovnice. „Chyby sa stávajú, ale po prečítaní všetkých komentárov neviem, či bolo moje rozhodnutie správne. Viem však, že ak by som ich vzala všetky, ich šance by boli veľmi minimálne,“ podotkla Hahnová. „Naozaj dúfam, že to bola chyba. Dúfam, že to budú brať vážne a že toho, kto sa pomýlil, vyhodia, pretože to nie je chyba, ktorú by podľa mňa mali prehliadať,“ dodala. Hovorca PetSmart uviedol, že ide o nezvyčajný incident, ktorý sa stal omylom a v mene celej spoločnosti sa ospravedlnil.