Opitého ho načapala polícia, za volant posadil psa: ČO sa stalo s úbohým zvieraťom?

COLORADO - Vodič, ktorého zatkli za jazdu pod vplyvom alkoholu, sa podľa polície pokúšal vymeniť si miesto za volantom so svojím psom. Bizarný incident sa odohral 13. mája v Springfielde v štáte Colorado. Mnohých zaujímalo najmä to, čo sa stalo s úbohým domácim miláčikom.

Keď policajti v Springfielde zastavili vodiča za prekročenie rýchlosti, začal sa odvíjať neuveriteľný príbeh, o ktorom sa zmienili aj na sociálnej sieti. „Dňa 13. 5. okolo 23.30 hod. zastavila polícia vozidlo, ktoré išlo rýchlosťou 84 kilometrov za hodinu v zóne s rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu v blízkosti ulíc 7th a Main St,“ uviedli policajti na Facebooku. Podľa ich slov vodič prejavoval jasné známky opitosti a namiesto odpovede na otázku, či požil alkohol, si vymenil miesto so svojím psom, ktorý sedel na sedadle spolujazdca a posadil ho za volant. „Potom vystúpil zo strany spolujazdca a tvrdil, že nešoféroval.“ Po odvážnom pokuse o útek sa ale nedostal ďaleko a zadržaný bol zhruba 20 metrov od vozidla.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Z jeho výpovede vyplynulo, že sa presúval z Las Animas do Puebla a stratil sa v Springfielde, čo bola tiež veľká smola. Ako ukázalo vyšetrovanie, v Pueble sú na neho vydané dva zatykače. Muž skončil v nemocnici a neskôr bol prevezený do väzby v okrese Baca County. Následne ho obvinili z jazdy pod vplyvom alkoholu a/alebo drog, jazdy pri obmedzených schopnostiach, prekročenia rýchlosti a kladenia odporu pri zatýkaní. A čo sa stalo s úbohým psom? Nebojte sa, nič. „Pes bol odovzdaný známemu vodiča, aby sa o neho postaral, kým bude účastník konania vo väzbe. Pes nečelí žiadnemu obvineniu a bol prepustený len s napomenutím,“ dodali policajti s úsmevom. Vyšetrovanie bizarného incidentu stále prebieha a podľa polície sú všetky zúčastnené strany nevinné, kým sa nepreukáže ich vina. To znie ako psia spravodlivosť.