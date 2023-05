Storočná babička si splnila cirkusový sen: Z tohto vystúpenia vám stuhne krv v žilách! Naozaj sa odvážila?

COVENTRY – Každý máme sny. Niektoré sa však splnia skôr než iné. Svoje o tom vie táto takmer storočná babička, ktorá si z cirkusového predstavenia odniesla poriadne vzrušujúci zážitok. Cirkusant po nej hádzal nože. Údajne to bol babičkin dlhoročný sen.

99-ročnej Britke sa konečne splnil odvážny sen – počas cirkusového predstavenia na ňu cirkusant vrhal nože. Annie Duplocková vstúpila na pódium na konci finále Zippo Circus a postavila sa proti doske, do ktorej cirkusant hádzal nože. Duplockovú s cirkusom spája dlhá história. Pred tromi desaťročiami pracovala v propagačnej skupine, kde mala na starosti vyvesovanie plagátov. Vždy si však želala zažiť poriadne adrenalínový zážitok.

Ten jej splnil až jej bývalý šéf Martin Burton, ktorého Duplocková pred predstavením v Hearsall Common v Coventry oslovila. Povedala mu, že by sa rada stala súčasťou šou a splnila si tak celoživotný sen ešte predtým, ako oslávi storočnicu. Babička, ktorá pochádza zo Sharnfordu v Leicestershire, sa na pódiu stretla s búrlivým jasotom. „Annie pre mňa pracovala pred 30 rokmi, vylepovala plagáty. Vtedy mala 70 rokov a v auguste bude mať 100 rokov,“ povedal Burton.

Zakladateľ cirkusu povedal publiku, že Duplocková sa deň predtým zúčastnila predstavenia a oslovila ho, či by sa mohla zúčastniť čísla s vrhaním nožov. „Vždy som chcela, aby na mňa hádzali nože,“ povedala babička. Burton súhlasil a umožnil vrhačovi nožov Tonimu, aby takmer 100-ročnú ženu zahrnul do svojho veľkolepého predstavenia. Keď sa číslo skončilo, Duplocková priznala, že si to naozaj užila a je pripravená na ďalšie predstavenie.