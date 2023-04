Kriminologička varuje: Tieto veci nikdy nekupujte deťom do školy, ohrozujú ich bezpečnosť

NEW YORK - Ak je vaše dieťa v školskom veku, zbystrite pozornosť. Kriminologička prezradila, ktoré školské pomôcky a doplnky by ste mu nikdy nemali kupovať. V opačnom prípade dávate príležitosť potenciálnym predátorom. Mnohí užívatelia TikToku sú za túto cennú radu vďační.

Kriminologička a TikTokerka Dannah Eveová z USA si vďaka každodenným bezpečnostným videám pre rodičov získala veľkú sledovanosť na sociálnych sieťach. Najnovšie vyzvala rodičov, aby deťom v školskom veku nekupovali personalizované doplnky, ako sú batohy alebo oblečenie s ich menami, pretože tie by ich mohli dostať do veľmi nebezpečných situácií. "Ak vaše dieťa chodí do a zo školy samo, ruksak alebo oblečenie s jeho menom ho, žiaľ, môže dostať do veľmi nebezpečnej situácie," varovala Eveová.

Personalizované predmety totiž môžu prilákať predátorov, ktorí na prvý pohľad možno nevyzerajú nebezpečne. Ak ale takýto človek pozná meno dieťaťa, môže to zneužiť, napríklad tým, že dieťa presvedčí o tom, že pozná jeho rodičov.

Video nazbieralo už takmer milión zhliadnutí a množstvo komentárov, z ktorých väčšina chválila kriminalistku. "To je tiež dôvod, prečo na naše autá nelepím školské alebo rodinné nálepky," uviedol jeden rodič. Istá mamička dokonca prezradila, že s dcérou na verejnosti používajú krycie mená. "Moja dcéra mi nedovolí ani len hovoriť jej meno na verejnosti. Používame falošné mená," uviedla v komentári.