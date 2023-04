Vedci varujú pred hrozbou, ktorá môže preskočiť zo psov na ľudí: Má potenciál vyvolať ďalšiu pandémiu

Verzia vtáčej chrípky s názvom H3N2 bola prvýkrát infikovaná u psov okolo roku 2006. Odvtedy sa u psov etablovala a vyvinula sa do formy prispôsobenej cicavcom. Vtáčia chrípka je medzi operencami vysoko nákazlivá a smrteľná, ale nepreukázalo sa, že by stála za prenosom z človeka na človeka. Vedci sa však už dlho obávajú, že ak by sa vírus dokázal etablovať medzi cicavcami, mohol by sa premeniť na kmeň, ktorý môže prejsť z cicavca na cicavca vrátane ľudí, píše The Telegraph.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Štúdia od špecialistov na vtáčiu chrípku z Čínskej poľnohospodárskej univerzity analyzovala výtery od viac ako 4000 psov. Zistili, že vírus teraz vykazuje známky lepšej schopnosti rozpoznať ľudské bunkové receptory, ako aj zvýšenú schopnosť replikácie v ľudských bunkách. Psy by mohli byť podľa vedcov odrazovým mostíkom pre zničenie priepasti medzi vtákmi a ľuďmi. "Naše výsledky ukázali, že psy môžu slúžiť ako medzičlánky na adaptáciu vírusov vtáčej chrípky na ľudí," píše sa v článku zverejnenom v časopise eLife.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Šesť psov bolo zámerne infikovaných každým zo šiestich známych kmeňov psej chrípky H3N2 v laboratóriu a u všetkých sa zistilo, že sa necítia dobre. Najzávažnejšími príznakmi boli horúčka, kýchanie a kašeľ. Britský profesor James Wood, vedúci oddelenia veterinárnej medicíny na Univerzite v Cambridge, si myslí, že je celkom jasné, že kmeň H3 vtáčej chrípky sa v súčasnosti vyvinul na vírus špecifický pre psov. "Zdá sa, že vírus nepredstavuje pre psov obzvlášť znepokojujúce zdravotné hrozby. Možno by sme sa viac mali obávať dlhodobého pandemického potenciálu iných druhov, ako sú ľudia," povedal Wood. Ľudia nemajú imunitu voči chrípkovým vírusom z rodiny H3, varovali autori štúdie s tým, že protilátky z už existujúcich chrípkových injekcií a chrípkových kmeňov by proti psej chrípke nefungovali.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Štúdia sa zaoberala iba prítomnosťou chrípky u psov žijúcich v Číne, ale ak by sa výtery z hrdla odobrali iným psom po celom svete, profesor Wood by očakával, že psia chrípka bude prítomná globálne. Podľa viacerých odborníkov je však ešte príliš skoro na zavedenie akýchkoľvek obmedzení medzi ľuďmi a psami. V každom prípade zavedenie zvýšeného dohľadu a testovania by bolo prezieravým krokom. "Nepretržitý dohľad koordinovaný s hodnotením rizika vírusov psej chrípky je nevyhnutný," uzavreli čínski vedci vo svojom článku.