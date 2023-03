FOTO požiarneho hydrantu vyvolala ošiaľ: Musíte ju vidieť celú! Čo to je, dopekla, tam dole?

BRISBANE - Predmestie austrálskeho Brisbane pripomína scénu z populárneho seriálu The Last of Us po tom, čo pod požiarnym hydrantom vyrástla tajomná červená hmota. Ľudia na Reddite vyvolali búrlivú diskusiu o pôvode tohto organizmu. Zábery hydrantu mnohých fascinujú aj desia. Doposiaľ nie je isté, o čo ide.

Na Reddite sa objavila fotografia zachytávajúca hubovú anomáliu, ktorá okamžite vyvolala búrlivú diskusiu. Mnohí sa snažia prísť na pôvod záhadného červeného organizmu, ktorý vyrastá pod požiarnym hydrantom. "Táto vec rastie pod presakujúcim požiarnym hydrantom už niekoľko mesiacov," píše sa v príspevku.

Hydrant začal vytekať pred zhruba rokom, čo podľa všetkého značne uľahčilo rast zvláštnej huby. "Skúšali sme ho sami utesniť, ale nepodarilo sa. Kontaktovali sme prenajímateľov a miestne úrady, ale nikto neprišiel, aby hydrant vypol," uviedol ďalej autor príspevku. Huba začala pôvodne rásť na skale, ale postupom času sa dostala až k hydrantu.

V najnovšej aktualizácii na fotke vidno, že hubovitý organizmus sa vyšplhal až po čap a zmenil sa na grotesknú zelenú, červenú a hnedú masu. Užívatelia organizmus prirovnali k nebezpečným hubám z populárneho seriálu. "Takto sa začína The Last of Us? To je Cordyceps," napísal jeden z komentujúcich. "Som znechutený, ale zároveň fascinovaný," skonštatoval niekto ďalší. Niektorí ľudia sa domnievajú, že ide rašelinový mach, ktorý očervenel v dôsledku vystavenia sa svetlu. Ďalšie teórie zahŕňajú všetko od slizovej plesne cez riasy až po baktérie infikované železom vo vode. Žiaľ, ani ľuďom z vedeckej komunity sa nepodarilo určiť, o čo ide.

Obavy z húb dosahujú v súčasnosti istorické maximá. Začiatkom tohto mesiaca americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb oznámilo, že smrteľné a voči liekom odolné plesňové ochorenie sa šíri rýchlym tempom v nemocniciach po celých Spojených štátoch. Huba nazývaná candida auris spôsobuje vážne infekcie krvného obehu a dokonca smrť u ľudí s oslabeným imunitným systémom.