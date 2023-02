Koľkokrát dokážete zložiť papier na polovicu? Toto je svetový rekord, poriadne vás prekvapí

V roku 2002 sa Britney Gallivanovej zo strednej školy v Pomone v Kalifornii podarilo zložiť papier na polovicu neuveriteľných dvanásťkrát. Tento výkon bol následne zapísaný do Guinessovej knihy rekordov a stále je neprekonaný, píše Live Science. "Kým som to skúsila, som si myslela, že zložiť kus papiera na polovicu viac ako osemkrát bolo nemožné. Sedem zložení bol bežný limit," uviedla. Dievčina nielenže vytvorila svetový rekord, ale zostavila aj rovnice, koľkokrát je možné ľubovoľný kus papiera zložiť na polovicu v jednom alebo vo viacerých smeroch. Tieto matematické postupy podrobne opísala vo svojej knihe "Ako zložiť papier na polovicu dvanásťkrát".

Uvádza v nej aj to, že k dosiahnutiu výkonu ju posunula výzva na hodine matematiky, kde dostali za úlohu poskladať čokoľvek na polovicu dvanásťkrát. Keď sa jej to podarilo s hárkom tenkej zlatej fólie, učiteľ zadal úlohu, aby čo najviac poskladala papier. Začala preto na tomto probléme pracovať, pričom strávila veľa hodín pokusmi o skladanie hárkov papiera, novín a akéhokoľvek iného materiálu, ktorý našla. "Toto je prvý krok, ktorý väčšina ľudí používa na vyriešenie problému. Bolo to veľmi frustrujúce, pretože som mala veľa neúspešných pokusov. Začala som sa pýtať, či mali pravdu všetci tí, ktorí sa o tento rekord pokúšali a hovorili, že zložiť papier na polovicu viac ako osemkrát je takmer nemožné," spomína si.

Britney však odmietla akceptovať názor, že skladanie papiera na polovicu môže byť obmedzené. Na základe svojich rovníc vypočítala, koľkokrát sa dá kus papiera zložiť. Zistila, že potrebuje dlhý tenký hárok, ktorý čím viac je zložený, tým hrubší je výsledný útvar a keď sa stane hrubší ako dlhší, nezostáva nič, čo by sa dalo poskladať. Nakoniec sa jej rekord podaril vytvoriť pomocou hárku hodvábneho papiera dlhého 1219 metrov, ktorý zohnala online. Celé to trvalo asi osem hodín a podarilo sa jej to v dlhej chodbe v kalifornskom nákupnom stredisku. "Vyžiadalo si to obrovské množstvo času a úsilia. Táto skúsenosť ma naučila nesmierne veľa, čo som neskôr ocenila vo svojom živote."

Od vytvorenia rekordu sa objavili aj iní ľudia, ktorí tvrdili, že preložili list papiera viac ako dvanásťkrát. Ide o pokusy, pri ktorých dochádza k rezaniu či trhaniu papiera a vejárovému skladaniu namiesto skladania na polovicu. Tieto snahy prekonať rekord ale nedodržiavajú požadované pravidlá, pretože obišli princípy matematického geometrického postupu a demonštrujú nepochopenie toho, prečo sa výzva považovala za nemožnú. Napriek tomu Gallivanová predpokladá, že jej rekord bude skôr či neskôr prekonaný.