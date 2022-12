FOTO muža zo sedemhodinového letu vyvolala obrovský ohlas: Pobúri vás alebo pobaví?

LONDÝN - Cestujúci sa na Twitteri podelil so záberom, ktorý rozdelil ľudí na dva tábory. Na fotografii je zachytená vstavaná obrazovka v náprotivnom sedadle lietadla, cez ktorú si iná pasažierka prehodila vlasy. Muž ale dodal, že si ich neskôr ochotne upravila inak. Kým niektorých fotografia pobúrila, iní sa na nej zabávali.

Londýnčan Adam Butler (57), ktorý letel z kanadského Montrealu späť domov, si počas sedemhodinového letu nemohol pozrieť film na obrazovke zabudovanej v náprotivnom sedadle, pretože si cez ňu prehodila vlasy žena sediaca pred ním. Podľa neho boli naozaj objemné a kučeravé. "Možno si to nevšimla, ale polovica jej vlasov spadla cez vrch kresla, takže zakryla veľkú časť mojej obrazovky."

Butler spolucestujúcu požiadal, aby si svoju korunu krásy nadvihla, v čom mu vyhovela. "Slušne som sa jej opýtal, či by mohla pohnúť vlasmi, aby mi nezakrývali obrazovku. Odpovedala veľmi zdvorilo a láskavo a okamžite to urobila a upravila si vlasy do veľkého drdola," vysvetľuje.

Ešte predtým však zdokumentoval situáciu a s fotografiou sa podelil na Twitteri. Ostatných užívateľov sa pýtal, čo má v takomto prípade robiť. Na svoju otázku dostal rozdielne odpovede. "Súcítim s tým dievčaťom, je to boj mať dlhé, husté, kučeravé vlasy," napísala jedna z komentujúcich. Iná osoba však s týmto tvrdením nesúhlasila. "Robíte si zo mňa srandu? Mám husté kučeravé vlasy, nosila som ich po väčšinu svojho života a nikdy som necítila potrebu alebo som nebola dostatočne hrubá a sebecká, aby som urobila niečo takéto."

Adam vysvetlil, že celú situáciu považoval za vtipnú, preto ju aj odfotil. "Bol som ohromený obrovským počtom pozitívnych reakcií, komentárov a zdieľaní, ktoré záber prilákal, keď som na druhý deň ráno po pristátí v Londýne zapol telefón. Mnohým to zjavne tiež pripadalo vtipné a dostal som aj desiatky tipov o tom, čo v takomto prípade robiť," dodal.