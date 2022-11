Chodíte častejšie na WC, keď pijete alkohol? Vedci vysvetlili, prečo sa to deje

LONDÝN - Ak si s priateľmi zájdete na pohárik, pravdepodobne zažijete rastúce nutkanie na močenie, zvlášť keď to s alkoholom preženiete. Kým niektorí veria, že častejšie močenie počas pitia alkoholu je mýtus, iní si myslia, že to má svoje odôvodnenie. Nasledujúce riadky ponúkajú odpoveď na túto otázku.

Možno ste aj vy premýšľali nad tým, prečo chodíte na toaletu častejšie, keď pijete alkoholické nápoje. Všetko sa to začína jedným hormónom s mnohými menami: vazopresín (VP), antidiuretický hormón (ADH) alebo arginín vazopresín (AVP), píše portál IFLScience. Najznámejšie pomenovanie je práve ADH. Diuretikum je látka, ktorá spôsobuje nutkanie na močenie a ADH (neuropeptidový hormón) tento účinok tlmí a bráni vám močiť.

Čo ide dovnútra, to musí ísť aj von

Keď potrebujete menej močiť, napríklad, aby ste odvrátili dehydratáciu alebo predišli pomočovaniu, ADH sa uvoľňuje z hypofýzy, čím obličky znovu absorbujú viac vody. Výsledkom je teda menej častá návšteva WC. Alkohol však tento mechanizmus narúša a bráni uvoľňovaniu ADH. Viaceré štúdie uvádzajú, že je to spôsobené alkoholom (tiež známym ako etanol), ktorý znižuje aktivitu vápnikových kanálov v neurónoch hypofýzy, čo zase znižuje uvoľňovanie ADH. To znamená, že ADH nie je nablízku, aby zadržiaval príliv moču. Ďalším faktom je, že počas večera pravdepodobne vypijete viac tekutín v kratšom čase než obvykle. Pravidlo znie - čo ide dovnútra, to musí ísť aj von. ADH vám ale veľmi nepomôže, keď je touto tekutinou alkohol. Svoje robí aj výber drinkov. Ak nechcete tak často odbiehať na záchod, urobíte lepšie, ak alkohol nebudete kombinovať s nápojmi ako Coca Cola. Tá totiž obsahuje kofeín, ktorý je tiež diuretikum.

Alkohol v krvi sa rozprúdi 40 minút po vypití pohárika

Alkohol dráždi močový mechúr, rovnako ako kofeín. To môže ovplyvniť detruzorový sval v stene močového mechúra, ktorý sa stiahne, aby vypustil moč. Pitie príliš veľkého množstva alkoholu a kofeínu spôsobuje prílišné kontrakcie detruzorových svalov, čo vedie k naliehavej potrebe močiť. Tak prečo sa nutkanie na močenie naštartuje po niekoľkých drinkoch a nie okamžite po prvom poháriku? Zvyčajne trvá asi desať minút, kým pocítite účinky alkoholu, ale alkohol v krvi sa rozprúdi až štyridsať minút po vypití pohárika.

Približne dvadsať percent alkoholu sa vstrebáva do krvného obehu cez žalúdok. Zvyšok sa absorbuje cez tenké črevo, ktoré má väčší povrch, a preto ho absorbuje rýchlejšie. Môže to však trvať trochu dlhšie, kým sa sem alkohol dostane, pretože pylorický zvierač sa uzavrie, aby mohlo dôjsť k tráveniu alkoholu v žalúdku. Tým telo zabráni rýchlemu prechodu alkoholu do tenkého čreva a spomalí sa jeho vstrebávanie do krvného obehu.