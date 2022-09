Ktorá časť lietadla je najbezpečnejšia? Vedci priniesli odpoveď: Z výsledku budete prekvapení

V roku 2012 tím vedcov havaroval s lietadlom v mexickej púšti, aby otestovali, ktoré sedadlá sú najbezpečnejšie. Boeing 727 bol plný figurín pre nárazové skúšky, kamier a všetkých druhov meracích prístrojov, píše LAD Bible.

Test sa mal pôvodne uskutočniť v USA, ale keďže tam odborníci nezískali povolenie na experiment, haváriu museli zinscenovať v Mexiku. Test sa uskutočnil 27. apríla 2012 s podmienkou, že niekto musí byť v kokpite, keď lietadlo skutočne vzlietne.

Šesťčlenná posádka vzniesla lietadlo poslednýkrát na oblohu a potom odovzdala Boeing 727 operátorovi na diaľkové ovládanie, ktorý bol v inom lietadle letiacom za Boeingom. Hoci mať skutočne žijúcich ľudí na palube lietadla by tímu pravdepodobne poskytlo skvelé údaje, živí pasažieri vyskočili z lietadla ešte pred nárazom.

Celá posádka zoskočila padákom do bezpečia tri minúty predtým, ako lietadlo narazilo do zeme rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu. Pri náraze sa zrútil podvozok lietadla a samotné lietadlo sa rozpadlo na niekoľko kusov, pričom predná časť sa takmer okamžite odtrhla.

Vedci boli celkom spokojní s údajmi, ktoré dostali, čo z ich experti urobilo najúspešnejšiu leteckú nehodu v histórii.

Pokiaľ ide o ich cieľ zistiť, ktoré miesto v lietadle vám dáva najlepšie predpoklady na prežitie, rozhodne to nie sú piloti a pasažieri sediaci vpredu, pretože táto časť bola odtrhnutá a zničená. Letenka prvej triedy preto nemusí vždy stáť za to. Sedadlo 7A skončilo vyhodené viac ako 150 metrov od miesta kolízie, čo by takmer určite zabilo niekoho, kto v ňom sedel.

Odborníci dospeli k záveru, že v prípade havárie je najlepšie byť pri krídlach, pretože tam je telo lietadla najsilnejšie a blízko zadnej časti lietadla. Dokonca zistili, že cestujúci vzadu by boli v takom bezpečí, že by pravdepodobne mohli vstať a vyjsť z vraku sami bez vážnych zdravotných problémov.

Do úvahy však treba brať aj to, že v tomto prípade lietadlo narazilo do zeme prednou časťou – čo zo zadnej časti urobilo bezpečnejšie miesto. Ak by to bolo naopak, pravdepodobne by ste nechceli sedieť v zadnej časti, ktorá by sa ako prvá dotkla zeme.

Pasažieri sediaci v blízkosti krídel lietadla by tiež z veľkej časti prežili, zistili vedci vo svojich testoch, ale mohli by si pri tom zlomiť nejaké kosti a mohli by potrebovať pomoc pri úniku z vraku.