Žena (31) je zúfalá: Neustále sexujeme, priateľ má erekciu stokrát za deň, pri filme aj na káve!

Vikki pracuje ako zdravotníčka. Ide o náročné povolanie a a ako sa zdá, neoddýchne si ani mimo práce, pretože jej partner je vraj sexuálne mimoriadne výkonný a má erekciu aj stokrát za deň. Jeho nekontrolovateľné libido nedokáže podľa svojich slov nijako kontrolovať. V ich sexe jednoducho neexistuje žiadny odpočinok. Dvojica sa zoznámila v supermarkete Morrisons počas lockdownu v roku 2020. Okamžite to medzi nimi zaiskrilo a sú spolu až doteraz. Žijú síce oddelene, ale vidia sa často a vždy nastane výbuch vášne. Lucas sa dokáže vzrušiť v akomkoľvek prostredí, či už je to doma alebo vonku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

"Od začiatku až doteraz, nech sme kdekoľvek, môže mať erekciu 50 až 100-krát za deň. Stačí sedieť pri filme, ísť po ulici alebo vyraziť s priateľmi na kávu a on má erekciu. Niekedy je to trápne, ale on sa z toho len smeje," vraví Brownová. Odkedy ukončila vzťah s otcom svojich detí, tak bola slobodná až do chvíle, kým nestretla Lucasa Martinsa. Keď ju prvý raz pozval na rande, tak ho odmietla, ale nakoniec si získal jej náklonnosť.

Neustála túžba po sexe ukrajuje Britke veľa času, ktorý delí medzi domáce práce, starostlivosť o deti a zároveň stíha plniť sexuálne túžby svojho partnera. Ten sa o celej záležitosti zmienil lekárovi, ktorý mu ale povedal, že nejde o medicínsky problém. Predtým, ako stretol Vikki, sa mu totiž nič podobné nestalo. Brownová tiež nerozumie tomu, ako sa mohla Lucasovi tak veľmi páčiť, pretože keď ju videl v spomínanom supermarkete, mala na sebe uniformu z práce, mokré vlasy a respirátor. "Postaví sa mu v obchodoch, reštauráciách či telocvični. Zaujímalo by ma, ako sú na tom iné páry. V posteli je to rovnaké, môže ísť spať s erekciou a zobudiť sa s ďalšou a nič na tom nemenia ani nočné zmeny. Môžeme viesť úplne normálnu každodennú konverzáciu a zhovárať sa o tom, že budúci víkend pôjdeme do hôr a on sa vzruší."

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Martins hovorí, že je to prirodzené, pretože má vedľa seba úžasnú ženu. "Je to bohyňa a stačí, aby sa na mňa pozrela a ja po nej hneď zatúžim. Ak sa feromón a testosterón správne spoja, pozriem v posteli na Vikki a mám erekciu. S jednou zaspím a s ďalšou sa zobudím. Je to kvôli žene, ktorú mám vedľa seba. Je v podstate ako zakázané ovocie, a preto ho chcem stále jesť. Nikdy predtým som to nezažil," dodáva Angličan.